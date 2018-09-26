GEFCO, 15. YILINI KUTLUYOR

Türkiye'de kayda değer büyüme

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yürüttüğü başarılı operasyonların ardından, Türkiye'deki ilk ofisini 2002 yılında açan GEFCO, Peugeot'nun bitmiş araç lojistiği faaliyetlerini üstlenerek Türkiye pazarına girdi. O tarihten bu yana Türkiye'deki büyümesini sürdüren GEFCO, 10 çalışanla çıktığı yola 254 çalışanıyla devam ediyor. Çeşitli sektörlere entegre hizmet ve müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler sunan GEFCO Türkiye bugün, 1.386 müşterisine kara, deniz, hava, depolama ve gümrük gibi hizmetler sunuyor.

Şirketin Türkiye’deki 15 yılını değerlendiren GEFCO Türkiye Genel Müdürü Denis Renard, şunları söyledi: “Türkiye çok önemli bir büyüme potansiyeline sahip. 2018'in ilk yarısında, özellikle karayolu ve depolama alanlarında beklentimizin de üzerinde bir başarı elde ettik. Yönetimini Türkiye'den yaptığımız Ortadoğu pazarında da önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Sadece otomotiv lojistiği değil, tekstil, ilaç, hızlı tüketim ve inşaat gibi sektörlerde de güçlü bir konuma geldik. Uzmanlığımızı bu zorlu sektörlerin sadece yerel lojistik ihtiyaçları için değil, aynı zamanda uluslararası büyümelerine destek olmak için de kullanıyoruz. Amacımız, Türkiye lojistik sektörünün büyümesine katkı sağlamanın yanı sıra, müşterilerimizin dış pazarlarda büyümelerine de yardımcı olmak."

Türkiye lojistik pazarının büyümesine katkı sunan bir ortağız

GEFCO Türkiye, müşterileri ve tedarikçileriyle beraber Türkiye'de lojistik sektörünün gelişimine de katkıda bulunuyor. Karmaşık tedarik zincirlerindeki 70 yıllık deneyiminden yararlanan GEFCO Türkiye, ülkede sektörün standartlarını belirleyen lojistik şirketlerinden biri. Ses kumandalı takip ve izleme aracı TRACY gibi yenilikçi çözümleri, GEFCO’nun global ağından aldığı güçle birleştiren GEFCO Türkiye, müşterilerine ve iş ortaklarına hep daha ileriye gitme amacıyla hizmet veriyor. Bu yapı sayesinde, GEFCO Türkiye, ülkenin lider lojistik şirketleri arasına girmeyi başardı.

GEFCO son 15 yılda Türkiye’de insan kaynağına, eğitime, hizmet kalitesine ve inovasyona önemli yatırımlar yaptı. Denis Renard konuyla ilgili şöyle konuştu: “Türkiye’den yönetici ihracatı yapıyoruz. Türkiye'deki çalışanlarımızı dünyanın diğer ülkelerindeki GEFCO ofislerine transfer ediyoruz. Ayrıca bilgi birikimimizi paylaşabilmek ve iş verimliliklerini artırabilmek için, iş ortaklıklarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize yatırım yapıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörerek onlara daha özel, inovatif ve dijital çözümler sunmaya çalışıyoruz. Bitmiş araç stok alanlarımızın çoğunda, ultra inovatif tablet uygulaması kullanıyoruz. Kontrol Kulesi (Control Power) çözümümüzle, müşterilerimiz projelerini tek bir irtibat kişisi üzerinden yürütebiliyor. Türkiye'de yeni devreye alacağımız bir hizmet de, otomotiv, havacılık ve ilaç gibi sektörlere yönelik çok özel bir çözüm olan Time Critical Service. Bu çözüm sayesinde ürün sevkiyatlarını ilk uçakla gerçekleştirebileceğiz ve bu da süreçlerde ciddi bir zaman/maliyet avantajı sunacak."