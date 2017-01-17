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GEÇEN YIL DÜNYADA 1 MİLYAR 235 MİLYON KİŞİ SEYAHAT ETTİ

17 Ocak 2017 Salı 13:03
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BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Rifai: Güvenlik başta olmak üzere dünyada yaşadığımız sayısız soruna rağmen turizm, son yıllarda olağanüstü bir direniş ve güç göstermiştir

GEÇEN YIL DÜNYADA 1 MİLYAR 235 MİLYON KİŞİ SEYAHAT ETTİ
MADRİD (AA) - Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, turizm sektöründe yeni bir rekor kırıldığını, geçen yıl dünyada 1 milyar 235 milyon kişinin seyahat ettiğini bildirdi. 

Dünya Turizm Örgütünün açıkladığı verilere göre, 2016'da dünyada seyahat eden kişi sayısı bir yıl önceki yıla göre 46 milyon (yüzde 3,9) artışla 1 milyar 235 milyon kişi oldu.

Merkezi Madrid'de bulunan Dünya Turizm Örgütünün Genel Sekreteri Taleb Rifai, düzenlediği basın toplantısında, 2009 yılında tüm dünyada yaşanan mali ve ekonomik krizin ardından turizm sektörünün son 7 yıldır istikrarlı bir şekilde büyüme gösterdiğine dikkati çekti.

Rifai, "Güvenlik başta olmak üzere dünyada yaşadığımız sayısız soruna rağmen turizm, son yıllarda olağanüstü bir direniş ve güç göstermiştir. Uluslararası turizm artmaya, sektörü dinamik tutmaya, istihdam sağlamaya ve tüm dünyanın ortak refahına hizmet etmeye devam etmiştir." dedi.

"2017 yılındaki en büyük hedefimiz güvenli ve huzurlu bir turizm için çalışmaya devam etmek olacaktır." ifadelerini kullanan Rifai, şöyle devam etti:

"BM içinde kurulan terörizmle mücadele komitesiyle birlikte yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında kendi bünyemiz içinde bir çalışma grubu oluşturduk. Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz ve gelecek 2-3 yılı içeren bir program sunacağız. Otel, restoran, müze, plaj gibi turizmle ilgili her yerde güvenliğin daha artırılmasının gerekliliğine inanıyoruz." 

Konuyla ilgili Anadolu Ajansı muhabirinin "Terörizm tehditine karşı alınabilecek başlıca önlemler Dünya Turizm Örgütüne göre neler olmalıdır?" sorusuna ise Rifai, şu cevabı verdi:

"Çok önemli bir konu. Biz Dünya Turizm Örgütü olarak hiçbir bölgeye asker gönderemeyiz. Yapabileceğimiz şeyler, kampanyalar yürütüp, sivil aktivitelerde bulunmak olacaktır. Ama bir şeyin bilinmesi lazım. Terörizm küresel bir sorundur ve küresel sorunlara küresel cevap gerekir. Terörizm Türkiye'nin değil dünyanın sorunudur. Eğer bir ev yandıysa sadece yanan yere değil, yangının neden çıktığına da bakmalıyız. Biz Dünya Turizm Örgütü olarak terörizmden etkilenen ülkelere yardımı iki katına çıkartabiliriz. Ama bu soruna karşı her ülkenin hazırlıklı olması ve bir kriz planı olması gerekiyor. Bazı ülkeler önemli kuruluşlarını daha fazla koruyor ama güvenlik çok daha geniş kapsamlı olmalı ve turizm yerlerini de içine almalıdır.

Akıllı bir güvenlik planı gerekiyor. Ayrıca iletişimin hayati bir önemi var. Henüz nasıl kullanılacağını biz de bilmiyoruz ama medyada direkt bilgilendirmeye ihtiyaç var. Diğer bir önemli konu da ülkelerin vatandaşlarına yönelik yaptıkları seyahat tavsiyeleri. Burada çok dikkatli olmalıyız. Coğrafik olarak tüm ülkeyi terörizm tehdidi altında gösteremeyiz. Bazı ülkeler resmi sitelerine seyahat uyarısı koyup, daha sonra unutuyor ve bu 6 ay kalıyor. Bu tip şeyler terörizmin vermek istediği zarara yardım eder. Biz onların acentasına giremeyiz. Örneğin İstanbul'da havaalanında terör saldırısı olduğunda havaalanı 8 saat sonra hemen açıldı. İşte, terörizme karşı verilmesi gereken doğru cevap budur."

Rifai ayrıca "Brexit, ABD seçim sonuçları insanlık tarihi için yeni değil. Tarihte bunun benzerlerini çok gördük. Ancak şu iyi bilinmelidir, tarihin yanlış yerlerinde olanlar bunun sonuçlarına her zaman katlanmışlardır. Küreselleşmeyi, seyahat etme özgürlüğünü kimse durduramaz. İnsanlar kapıdan çıkartılsa pencereden gireceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

- Turist sayısı Ortadoğu'da düştü

Örgüt verilerine göre, turist sayısı yüzde 4'lük bir düşüşün olduğu Ortadoğu dışında dünyanın tüm bölgelerinde artış gösterdi. Turist sayısının en fazla artış gösterdiği yerler de yüzde 8'erlik artışla Afrika ile Asya-Pasifik oldu. Turizm sektöründe yüzde 50'lik bir paya sahip olan ve dünyada en çok turistin geldiği bölge olarak bilinen Avrupa kıtasında 2016 yılında toplam 620 milyon kişinin seyahat ettiği ve bir yıl öncesine oranla yüzde 2'lik bir artış kaydedildiği ifade edildi. 

Öte yandan sektör uzmanlarının 2017 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Dünya Turizm Örgütü yetkilileri, "Yaptığımız anketlere göre, yüzde 63'lük bir oranda turizm açısından 2017 yılında 2016'ya nazaran çok daha iyi bir yıl beklenmektedir. Turizm sektöründeki büyüme ritminin son yıllarda olduğu gibi yüzde 3 ila yüzde 4 aralığında artışla devam etmesi tahmin edilmektedir." açıklamasında bulundu.

Örgüt, turizm sektörünün dünyada kişi başına düşen gelirde yüzde 10'luk bir paya sahip olduğunu, dünyadaki her 11 kişiden 1'inin dolaylı veya dolaysız turizm sektörüyle bağlantısı bulunduğunu ve sektörün 1,5 trilyon dolarlık ekonomik gelir yarattığını vurguladı.

Anadolu Haber Ajansı
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