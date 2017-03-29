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GAZPROM İSTANBUL'DA OFİS AÇTI

29 Mart 2017 Çarşamba 14:19
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Gazprom İcra Komitesi Başkanı Miller: Türk Akımı projesinde Türkiye ile etkin bir koordinasyon sağlanması için İstanbul’da yeni bir ofis açıldı.

GAZPROM İSTANBUL'DA OFİS AÇTI
MOSKOVA (AA) - Rus enerji şirketi Gazprom'un İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller, Türk Akımı projesinde Türkiye ile etkin bir koordinasyon sağlanması için South Stream Transport şirketinin İstanbul’da ofis açtığını söyledi.

Miller, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Akımı projesinde belirlenen takvim doğrultusunda ilerlendiğini ve projenin inşaat aşamasına aktif devam edildiğini belirtti.

Proje kapsamında Gazprom'un alt kuruluşu olan South Stream Transport şirketinin İstanbul’da attığı somut adıma değinen Miller, “Türk Akımı projesinde Türkiye ile etkin bir koordinasyon sağlanması için İstanbul’da yeni bir ofis açıldı. Bu, çok önemli bir karardı. Böylece projede deniz kısmının inşası için tüm koşullar sağlanmış oldu.” dedi.

Türk kara sularında hidrografik araştırmaların devam ettiğini anlatan Miller, Türk Akımı boru hattının rotasına ilişkin çevresel etki değerlendirmelerinin de sonuçlandırıldığını aktardı.

Bu yılın ikinci yarısında projenin deniz hattı için boruların döşenmesine başlanacağını belirten Miller, “Proje kapsamında planlanan iki hattın da 2019 sonuna kadar tamamlanmasını planlıyoruz.” ifadesini kullandı.

Hükümetler arası anlaşmanın geçen yıl ekim ayında İstanbul'da imzalandığı Türk Akımı projesi kapsamında, her biri yılda 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattının inşa edilmesi planlanıyor.

İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırılması öngörülüyor. 

Anadolu Haber Ajansı
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