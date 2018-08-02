GAYRİMENKULÜN ENERJİSİ 2018 İLK YARI RAPORU

Gayrimenkulün Enerjisi raporunda bu kez taşınma hareketi ve kentsel dönüşüm rakamlarının yanında ilçelerin ev sahipliği durumu ile ilçe sakinlerinin ‘memleketleri’ de yer aldı. Rapora göre İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik aboneliğine göre en çok kiracı yüzde 62 ile Şişli’de. Ev sahipliğinin en yüksek olduğu ilçe ise yüzde 71 ile Çatalca

İstanbul Avrupa Yakası’ndaki ilçelerin mesken abonelerinin memleket dağılımına bakıldığında Sivaslıların öne çıktığı görülüyor. Öyle ki Sultangazi’deki tüm aboneler arasında Sivaslılar yüzde 10,48’lik payla ilk sırada yer alıyor. Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Çatalca, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de de Sivaslılar ikinci sırada

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in teknolojiye yaptığı yatırımlarla anlık olarak izlediği abonelerinin başvuru ve ikamet bilgilerini baz alarak hazırladığı ‘Gayrimenkulün Enerjisi’ raporu; mega kentteki toplam taşınma hareketi, kentsel dönüşüm ve yabancıların talebinin yanı sıra bu kez İstanbul Avrupa Yakası’ndaki ilçelerde ev sahipliği durumu ve ilçe sakinlerinin ‘memleketlerini’ de ortaya koydu.

Gayrimenkulün Enerjisi raporunun 2018 ilk yarı sonuçlarını açıklamak üzere basın mensupları ile bir araya gelen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Perakende elektrik sektörüne öncülük eden ve 4,5 milyon müşteriye hizmet veren şirketimiz aslında büyük bir veriyi de elinde tutuyor. Dünyada artık bilgi en değerli şey. Elektrik abonelerimizin taşınma hareketleri bize İstanbul Avrupa Yakası’ndaki gayrimenkulün yönünü de gösteriyor. Gayrimenkul sektöründe yaşanan bu gelişmeler, İstanbul’un ve Türkiye’nin durmadığını, her geçen gün büyüdüğünü gözler önüne seriyor. Biz bu hareketin yanı sıra bu kez abonelerimizin mülkiyet bildirimlerini baz alarak ilçelerimizdeki ev sahipliği oranlarını da ortaya koyduk. Veriler gösteriyor ki İstanbul Avrupa Yakası’ndaki abonelerin yaklaşık yüzde 53’ü ev sahibi. Bizim tahminimiz bu rakamın bir miktar daha aşağıda olduğu yönünde. Çünkü bazı abonelerimiz ne yazık ki evlerini kiraya verirken aboneliklerini kendi üzerinde tutuyor. Ancak bu durum, usulsüz elektrik kullanımına ve ileride birtakım mağduriyetlere neden oluyor. Ben bir kez daha bu vesile ile tüketicilere elektrik aboneliklerini kendi üzerlerine almaları yönünde çağrıda bulunmak istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

HER GÜN ORTALAMA 1.512 TAŞINMA

Sektörde bir ilk olarak 2016 yılından itibaren düzenli olarak açıklanan Gayrimenkulün Enerjisi raporuna göre 2018 yılının ilk altı ayında toplam taşınma hareketi 272 bini aştı. Bu taşınma hareketinin 201 bin 554’ü ikinci el gayrimenkullerde yaşanırken ilk yarıda 70 bin 520 gayrimenkulün kapısı da ilk kez açıldı. Bu durumda her gün ortalama 392 gayrimenkulün kapısı ilk kez açıldı. Toplam taşınma sayısına göre ise ilk altı ayda İstanbul Avrupa Yakası’nda her gün ortalama 1.512 taşınma hareketi yaşandı. İlk yarıda en hareketli bölge yine 43 bin 381 taşınma ile Esenyurt oldu. Esenyurt’u Küçükçekmece ve Fatih izlerken Çatalca en son sırada yer aldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE GAZİOSMANPAŞA ÖNDE

CK Enerji Boğaziçi Elektrik tarafından Şubat 2016’dan itibaren takip edilen konut yıkım istatistikleri de yılın ilk yarısında kentsel dönüşümde kat edilen yolu ortaya koydu. 2018 yılının ilk altı ayında kentsel dönüşüm nedeniyle 11 bin 217 abone, tahliye talebinde bulundu. Kentsel dönüşümde Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Küçükçekmece öne çıktı. Kentsel dönüşüm çerçevesinde 2018’in ilk yarısında tahliye edilen 11 bin 217 aboneliğin 6 bin 799’u mesken, 4 bin 393’ü ticarethane, 25’i ise sanayi tesisi oldu.

TURİZMLE BİRLİKTE YABANCI ABONE SAYISI DA HAREKETLENDİ

Turizm sektörü yılın ilk altı ayında rekorlara imza atarken sektörde yaşanan hareket, İstanbul Avrupa Yakası’nda yabancı abone sayısında da kendini gösterdi. 2017 yılının ilk altı ayında 20 bin yabancı abone kayıt yaptırmıştı. Bu yıl ise söz konusu rakam yüzde 16,4’lük artışla 23 bin 350’ye ulaştı. İlk yarıda en büyük hareket Mayıs ayında yaşandı.

EV SAHİPLERİNİN ORANI YÜZDE 53,46

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in Gayrimenkulün Enerjisi raporunda ilk kez elektrik abonelerinin ev sahibi mi, kiracı mı olduğu bilgisi de yer aldı. İstanbul Avrupa Yakası’ndaki aboneliklere bakıldığında yüzde 53,46’sının ev sahiplerinde olduğu görüldü. Rakamlar ilçe bazında incelendiğinde ise İstanbul’un eski semtlerinde kiracıların yoğunluğu dikkat çekti. Buna göre en çok kiracı abonenin olduğu ilçe, yüzde 62 ile Şişli, yüzde 58 ile Beyoğlu ve yüzde 57 ile Beşiktaş. Ev sahibi abonelerin en fazla olduğu ilçe ise yüzde 71 ile Çatalca, yüzde 69 ile Arnavutköy ve yüzde 64 ile Sultangazi.

İSTANBUL’UN SİVAS'I SULTANGAZİ

4,5 milyon müşteriye elektrik perakende satışı yapan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, geçen yıl ilk defa abonelerinin nüfusa kayıtlı olduğu illerin dağılımını da açıklamıştı. Bu kez ise söz konusu veriler ilçe bazında analiz edildi. Buna göre İstanbul’un Avrupa yakasındaki mesken abonelerinin 405 bin 419’u İstanbul nüfusuna kayıtlı. İkinci sırada 110 bin 793 abone ile Sivaslılar, üçüncü sırada 85 bin 980 ile Kastamonulular yer alıyor. İlçe bazında bakıldığında İstanbullulardan sonra Sivaslıların yoğunluğu dikkat çekiyor. Nüfus yoğunluğu olarak Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Çatalca, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de Sivaslılar ikinci sırada. Sultangazi’de ise Sivaslılar yüzde 10,48 ile İstanbulluların da önünde yer alıyor.

Yine rapora göre Bakırköy ve Fatih’te Malatyalılar; Bayrampaşa, Esenler ve Gaziosmanpaşa’da Kastamonulular; Başakşehir, Küçükçekmece ve Silivri’de Tokatlılar; Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Güngören’de Trabzonlular; Beyoğlu ve Zeytinburnu’nda Giresunlular; Arnavutköy’de Erzurumlular; Beşiktaş’ta İzmirliler; Esenyurt’ta ise Ardahanlılar ikinci sırada bulunuyor.