GAYRİMENKULDE DÖVİZ DÖNEMİ BİTİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, alışveriş merkezlerinde, evlerde dükkanlarda artık dövizle kiralama ve satış dönemine son vereceklerini açıkladı. Albayrak, buna yönelik çalışmalarının Meclis’e kısa sürede gelmesi için sürdürüklerini kaydetti.

Bakan Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile Paris’teki görüşmesinin ardından Türkiye dönüşü uçakta bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Albayrak, Türkiye gibi güçlü ülkelerin dolarizasyon sorununu artık geride bırakması gerektiğini belirterek “Bu konuda şu anda çok yoğun bir çalışma başladı. AVM’lerdeki dükkanlarda, gayrimenkullerde döviz ile kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacağız" ifadelerini kullandı. Albayrak, döviz kredi riski bulunan portföyleri bu çalışmadan ayrı değerlendireceklerini belirterek, "Bunu en kısa sürede Meclis’e getireceğiz. Bu konuyla ilgili toplumda da zaten ciddi bir talep var. Detayları, hukuki süreçleri çalışılıyor şu an.” dedi.

"Benim dönemimde vergi barışı olmayacak"

Vergi barışında verilen süre dolduğunu kaydeden Albayrak, “Yapılandırmaya başvuran mükellef sayısı 5 milyon 484 bin 200 bin kişi oldu. Tahsil edilecek alacak tutarının toplamı ise 60.5 milyar TL. Benim Bakanlığım döneminde bir daha böyle bir vergi barışı olmayacak. Ben 1 yıl kalırım, 5 yıl kalırım bilmem benim döneminde bir daha vergi barışı yok. Ve biz daha yalın ve daha tabana yayılmış vergi sistemi için çalışıyoruz." diye konuştu.

"Halkbank'a ceza beklemiyoruz"

Bakan Albayrak, Halkbank'ın İran ile bağlantılı işlemlerin ABD'li hukuk firmaları tarafından incelendiğini hatırlatarak bankanın yaptırım kurallarını ihlal etmediğini belirtti ve şunu dedi:

"Biz Halkbank ile ilgili bir ceza beklemiyoruz. Zira böyle bir şey ABD'de artık hukuk sisteminin de tamamen siyasi endişelerle hizmet ettiğini ve Türkiye'ye karşı topyekun bir saldırının başlatıldığını düşündürür" dedi.