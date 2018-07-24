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GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE FİYAT BEKLENTİSİ %4 ARTTI

REIDIN tarafından 2018'in üçüncü çeyreği için hazırlanan Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi ve Fiyat Beklenti Endeksi'ne göre, önümüzdeki üç aylık dönemde gayrimenkul fiyatlarındaki artış beklentisi biraz daha güçlendi. Bankalar ve finansal kurumların sektöre duyduğu güven %18'lik bir artışla 77,0 puana ulaştı ve böylece “kötümser” kategorisinden “kısmen kötümser” kategorisine yükseldi. Diğer taraftan gayrimenkul danışmanları, gayrimenkul değerleme uzmanları ve gayrimenkul geliştiricilerinin güven endeksi sırasıyla %11, %23 ve %5 oranında düştü.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE FİYAT BEKLENTİSİ %4 ARTTI

REIDIN tarafından 2018'in üçüncü çeyreği için hazırlanan Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi ve Fiyat Beklenti Endeksi'ne göre, önümüzdeki üç aylık dönemde gayrimenkul fiyatlarındaki artış beklentisi biraz daha güçlendi. Bankalar ve finansal kurumların sektöre duyduğu güven %18'lik bir artışla 77,0 puana ulaştı ve böylece “kötümser” kategorisinden “kısmen kötümser” kategorisine yükseldi. Diğer taraftan gayrimenkul danışmanları, gayrimenkul değerleme uzmanları ve gayrimenkul geliştiricilerinin güven endeksi sırasıyla %11, %23 ve %5 oranında düştü.

24 Temmuz 2018 Salı 10:56
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GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE FİYAT BEKLENTİSİ %4 ARTTI

REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi değeri, 2018 yılının üçüncü çeyreği için, geçen çeyrek döneme göre %13 oranında azalarak 86,0 puana ulaştı. Böylece yıllık ortalamanın (91,5) altına inen genel güven endeksi “kısmen kötümser” olarak değerlendirildi. REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi değeri ise, bir önceki çeyreğe göre %4 artışla 98,0 olarak ölçüldü. Böylelikle geçen çeyreğe göre, önümüzdeki üç aylık dönemde gayrimenkul fiyatlarında fiyat artış beklentisi bir miktar yükseldi.
 
Gayrimenkul danışmanları kısmen iyimser
REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi, 2018'in üçüncü çeyreğinde, geçen çeyrek dönemine göre bankalar ve finansal kurumlar için %18 artışla 77,0 olarak ölçüldü. Bu artışla bankalar için güven endeksi, “kötümser” seviyesinden “kısmen kötümser” seviyesine yükselmiş oldu ve 78,4 puanlık yıllık ortalamanın önemli derecede altında kaldı. Güven endeksi gayrimenkul danışmanları için %11'lik bir düşüş gösterdi ve 113,8 puana ulaşarak “kısmen iyimser” seviyesindeki yerini korudu. Gayrimenkul danışmanlarının güven endeksi bu puanla yine de yıllık ortalamanın (105,1) üzerinde seyretmeye devam etti. Gayrimenkul değerleme uzmanları kategorisinde %23 oranında ciddi bir düşüş kaydedilerek 66,4 puanlık bir güven endeksi ölçüldü. Böylece gayrimenkul değerleme uzmanlarının güven endeksi “kısmen kötümser” kategorisinden “kötümser” kategorisine düştü. Endeks, gayrimenkul geliştiricileri için %5 azalışla 98,9 puana ulaştı ve böylece “kısmen iyimser” kategorisinden “kısmen stabil” kategorisine indi.
 
 REIDIN'in, Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven ve Fiyat Beklenti Endeksi 2018 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren REIDIN CEO'su Kerim Bertrand şunları söyledi: “Geçtiğimiz çeyrek itibarıyla döviz kurunda meydana gelen hızlı yükseliş, piyasadaki volatilite, TÜFE'nin beklentilerin üstünde gelmesi gibi unsurlar gayrimenkul sektörüne yönelik duyulan güveni de olumsuz etkilemiştir. Geçtiğimiz çeyrek dönemde gayrimenkul sektörüne olan güven kısmen kötümser bir beklentiye dönüşmüş durumdadır. Kredi faiz oranlarına ilişkin artış eğiliminin devam beklentisi ise yine banka ve finansal kuruluşlar için gayrimenkule duyulan güveni kısmen kötümser algıda bırakmıştır. Gayrimenkul danışmanları çerçevesinde baktığımızda ise gayrimenkule karşı duyulan güven endeksi kısmen iyimser kategorisinde kalsa bile, geçtiğimiz çeyrek döneme göre yaklaşık olarak 14 puan düştü. Bunu da yukarıda değindiğimiz gibi piyasalardaki belirsizliğe bağlayabiliriz.”
 

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