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Gayrimenkul sektörü bankaların kara listesinde!

Gayrimenkul sektörü zor günler geçiriyor. 2019’da kapanan inşaat şirketi sayısı yüzde 23 oranında artış gösterdi. Sektörde 3 bine yakın inşaat şirketi faaliyetlerine son verdi. Bunun bir yansıması olarak bankalar, gayrimenkulü ‘riskli sektör’ ilan etti, kredi vermeyi durdurdular.

Gayrimenkul sektörü bankaların kara listesinde!

Gayrimenkul sektörü zor günler geçiriyor. 2019’da kapanan inşaat şirketi sayısı yüzde 23 oranında artış gösterdi. Sektörde 3 bine yakın inşaat şirketi faaliyetlerine son verdi. Bunun bir yansıması olarak bankalar, gayrimenkulü ‘riskli sektör’ ilan etti, kredi vermeyi durdurdular.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:40
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Gayrimenkul sektörü bankaların kara listesinde!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre 2019’un ilk 5 ayında 2 bin 820 inşaat şirketi kapandı. Uzmanlar, 2018’in aynı dönemine göre kapanan inşaat şirketi sayısında görülen yüzde 23’lük artışta en büyük payın, sektördeki maliyet artışlarının konut fiyatlarına yansıtılamaması olduğunu belirtiyor. Bankalar, gayrimenkulü ‘riskli sektör’ ilan etti ve gayrimenkule olan krediyi kesince sektör zora girdi.  

Öte yandan tüm dünyada görülen ekonomik daralma, Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden inşaat sektörünü de etkiledi. 2019 yılında yabancıların konut yatırımlarındaki artışa karşın, inşaat malzemelerinde kur farkı nedeniyle yaşanan fiyat artışı, arsa maliyetlerinin artması ve yerli yatırımcıların taleplerindeki azalma kapanan inşaat firması sayısının da yüzde 23 artmasına neden oldu. Aynı zamanda 2019’un ilk 5 ayında kurulan inşaat şirketlerinin sayısında da 2018’in aynı dönemine göre yüzde 117 düşüş görüldü. İnsanın ön planda olduğu yaşam alanlarından çok, beton üreten şirketler birer birer kapanıyor. İnşaat sektöründe daralma yaşanmasına rağmen hala büyük bir konut ihtiyacı sözkonusu. Geçici süreli yaşanan bu daralmanın sonunda gayrimenkule yönelen yatırımcıların karlı çıkacağına dair görüş de devam ediyor. Kurdaki dalgalanmalar nedeniyle inşaat sektöründe dolar üzerinden alınan malzemelerin ödemelerinde sorunlar yaşanıyor.

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