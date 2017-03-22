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GARANTİ BANKASI'NIN YÜZDE 9,95'LİK HİSSESİNİN BBVA'YA DEVRİ TAMAMLANDI

22 Mart 2017 Çarşamba 12:41
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Sözleşmedeki tüm ön şartların yerine getirilmesinin ardından, bugün itibarıyla, BBVA'nın Garanti Bankası'nın yüzde 9,95'ini devralma işlemi tamamlandı

GARANTİ BANKASI'NIN YÜZDE 9,95'LİK HİSSESİNİN BBVA'YA DEVRİ TAMAMLANDI
İSTANBUL (AA) - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA'nın (BBVA), Garanti Bankası'nın yüzde 9,95'lik hissesini devralma işlemi tamamladı. Garanti Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platfromu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, banka hisselerinin devir işlemlerine ilişkin olarak hissedarlar tarafından gönderilen beyanlar aktarıldı. Açıklamada Doğuş Grubu tarafından, "21 Şubat'ta yapılan duyuruda belirtildiği üzere, BBVA'nın Doğuş Grubu'ndan satın almak üzere anlaşmaya vardığı Garanti Bankası AŞ'nin çıkarılmış toplam sermayesinin yüzde 9,95'ini temsil eden payların BBVA'ya devri, ön şartların gerçekleşmesiyle tamamlanmış bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, BBVA'nın "Piyasaya 21 Şubat'ta açıklanan pay alım sözleşmesi tahtında ve bu sözleşmedeki tüm ön şartların yerine getirilmesinin ardından, bugün itibarıyla, BBVA, Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin toplam çıkarılmış sermayesinin yüzde 9,95'inin devralınmasını tamamlamış ve dolayısıyla Garanti Bankası'nda BBVA'nın toplam payı yüzde 49,85'e çıkmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Doğuş Grubu ve BBVA mutabakata varmıştı
Doğuş Grubu ve BBVA, Garanti Bankası'nın yüzde 9,95'ini temsil eden 417 milyon 900 bin TL nominal değerdeki payın BBVA tarafından satın alınması konusunda 21 Şubat'ta mutabakat sağlamıştı. Beher pay bedelinin 7,95 TL olarak belirlendiği satın alım sonucu, toplam satış bedelinin 3 milyar 322 milyon 305 bin TL olarak gerçekleşeceği ifade edilmişti.


Anadolu Haber Ajansı
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