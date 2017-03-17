G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı

BADEN-BADEN (AA) - G20 maliye bakanları ve merkez bankası temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda katılımcılar, G20 ziyaretçi defterini imzaladı.

G20 Dönem Başkanlığı'nı kasım ayı sonuna kadar yürütecek olan Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Baden-Baden kentindeki toplantıya Türkiye'yi temsilen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek katılıyor.

2 gün sürecek toplantı kapsamında, G20 maliye bakanları ve merkez bankası temsilcileri, G20 ziyaretçi defterini imzaladı. Mehmet Şimşek de ziyaretçi defterini imzalayarak Baden-Baden Belediye Başkanı Margret Mergen ile el sıkıştı.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Almanya Merkez Bankası Başkanı (Bundesbank) Jens Weidmann ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in yanı sıra çok sayıda maliye bakanı da imza törenine katıldı.

Anadolu Haber Ajansı