FZK'NIN TANITIM TÖRENİ ANKARA’DA YAPILDI

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Milletvekilleri, savunma sanayi bürokrat ve şirket temsilcilerinin yanı sıra bankacılık sektörü ve ekonomi dünyasından da katılımın olduğu tanıtım töreninde “FZK”nın başta savunma sanayi olmak üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağı vurgusu yapıldı.

Tanıtım töreninde konuşma yapan FZK Genel Müdürü Eyüp Anlaş “FZK’yı ülkemiz menfaatlerine katkıda bulunmak amacıyla kurmuş bulunuyoruz. Gayemiz yerli sanayi ve milli ürünler yelpazesini geliştirmek, bu amaç doğrultusunda fikir yürüten kişilerin farkına varılmasını sağlamak ve üretim sevdalısı insanlar yetiştirmektir” dedi.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de yaptığı konuşmada “FZK”nın “Ortak Yatırımlar Modeli” uygulanarak tesis edilen bir işbirliğinin ürünü olarak bankacılık sektörü ve ülkemiz için bir ilk olma özelliği taşıdığını belirterek “Kurulduğu günden bugüne kadar katılım bankacılığı sektörüne derinlik kazandırmak vizyonu ile hareket eden Bankamız, çalışmalarını ithal ikamesi ürünlerin milli ve yerli kaynaklarla üretilmesi ve katılım bankacılığı sektörünün ihtiyaç duyduğu ortaklık ürünlerinin geliştirilmesine yoğunlaştırmıştır.

Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz FZK Mühendislik ve Sınai Yatırımlar A.Ş. Türkiye’nin kamu sermayeli ilk katılım bankası Ziraat Katılım ile Fikssan Fikstür Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında % 50-%50 hisse ortaklığında kurulmuştur. Bu şirketin; “FZK”nın ana faaliyet konusu savunma sanayi, otomotiv, demiryolu sektörlerinin ihtiyaç duyduğu kalıp, fikstür ve nihai ürünlerin ülkemiz sınırları içerisinde üretimi olacaktır.

Türkiye’de daha önce katılım bankaları tarafından kar-zarar ortaklıkları yapılmıştı. Ancak Ziraat Katılım ile Fikssan’ın bir araya gelerek oluşturdukları FZK Mühendislik ve Sinai Yatımlar A.Ş. sanayi alanında sermaye ortaklığına dayalı olarak tesis edilen daha önce örneği görülmemiş bir modeldir.

Ortak Yatırımlar Modeli fikri ilk defa masaya yatırıldığında yasal mevzuat ve süreçler açısından çok bilinmeyenli bir denklemdi. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile süreç hususunda sürekli görüşmek suretiyle gerekli alt yapıyı hazır hale getirdik. Ve bugün 3 yıllık genç bir katılım bankası olarak sektöre böyle yeni bir ürünü kazandırmanın gurur ve mutluluğunu bir arada yaşıyoruz” dedi.

Ziraat Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın törende yaptığı konuşmada “Ülkemizin altyapısının, istihdam kapasitesinin ve üretim kabiliyetinin geliştirilmesini hedefleyen proje ve yatırım finansmanı çalışmalarında yer almaya ve liderlik yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin bilançosuna, milli projelerin üretilmesine ve dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayacağını düşündüğümüz her alanda yer alacağız” dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise “FZK”nın hem savunma sanayii hem de finans sektörü açısından önemli bir örnek ve değer yaratma adımı olduğunu belirterek “Savunma sanayii gibi çok önemli stratejik bir sektörde böyle bir ortaklık ithalata bağımlılığı azaltmada çok kıymetli olduğu gibi cari açığın azaltılması için de çok önemli bir adımdır. Vatandaşın kar zarar ortaklığı için Ziraat Katılım’a emanet ettiği paranın doğru yeri bulması, üretim ve istihdam olması, yatırımların artması anlamında da bu ortaklığı çok kıymetli buluyorum. Bu başarılı iş birlikteliğinin sektörde benzer yatırımlara ve ortaklıklara örnek teşkil etmesini diliyorum. İnanıyorum ki Türkiye bu gibi birlikteliklerle önümüzdeki dönemde ekonomide dışa bağımlılığı çok daha güçlü bir şekilde aşağı çekecektir.

Ziraat Katılım ve Fikssan başta olmak üzere “FZK”nın kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.