banner181

banner213
banner210
Ana SayfaEKONOMİ

Franchise ile hem kazanıyor hem de kazandırıyor

17 Ekim 2017 Salı 10:44
Bu haber 61 kez okundu

Türkiye'de alanındaki ilk ve tek fuar olan Bayim Olur Musun Franchising Fuarı 12-15 Ekim tarihlerinde CNR Expo Fuar Merkezi’nde düzenlendi. Bayilik ile büyümek isteyen, yeni iş ortakları arayan markalar, Bayim Olur Musun Franchising Fuarı’nda girişimcilerle bir araya geldi. Sosyal medya ve e-ticaretin gelişmesi ile 15 milyon TL’lik pazara ulaşan hediyelik meyve pazarında Nefis Demet, yüzde 67’lik payla sektörde liderliği oynuyor.

Franchise ile hem kazanıyor hem de kazandırıyor
 Bayim Olur Musun fuarında yer alan Nefis Demet, franchise görüşmelerinde girişimcilerle bir araya geldi. İlginç tasarımı ve hitabet ettiği özel kitlesi sayesinde fuardaki firmalardan sıyrılan Nefis Demet, düşük franchise bedelleri talep ederek girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Katar, Dubai gibi Orta Doğu ülkelerinde franchise sistemiyle büyümek isteyen Nefis Demet, az maliyetle yüksek gelirin sırrını veriyor. 

Tamamen Yerli Üreticiden
Hediye anlayışına yeni bir boyut kazandıran Nefis Demet, birbirinden ilginç tasarımlı meyve demetleri ile özel günlerin en farklı hediyelerinin başında geliyor. Çiçeklerin girebildiği her yere girebilmeyi amaçlayan Nefis Demet, doğum günlerinden geçmiş olsun kartlarına, sevgililer gününden yeni iş hediyesine kadar birçok alanda sevgileri buluşturuyor. Nefis Demet’in, tamamen yerli üreticiden aldığı meyvelerinin yanı sıra, GDO’suz ve katkı maddesiz taze kurabiye ve kekleriyle sağlık ve lezzet bir arada sunuluyor.

Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.