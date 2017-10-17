Franchise ile hem kazanıyor hem de kazandırıyor

Tamamen Yerli Üreticiden

Hediye anlayışına yeni bir boyut kazandıran Nefis Demet, birbirinden ilginç tasarımlı meyve demetleri ile özel günlerin en farklı hediyelerinin başında geliyor. Çiçeklerin girebildiği her yere girebilmeyi amaçlayan Nefis Demet, doğum günlerinden geçmiş olsun kartlarına, sevgililer gününden yeni iş hediyesine kadar birçok alanda sevgileri buluşturuyor. Nefis Demet’in, tamamen yerli üreticiden aldığı meyvelerinin yanı sıra, GDO’suz ve katkı maddesiz taze kurabiye ve kekleriyle sağlık ve lezzet bir arada sunuluyor.

Bayim Olur Musun fuarında yer alan Nefis Demet, franchise görüşmelerinde girişimcilerle bir araya geldi. İlginç tasarımı ve hitabet ettiği özel kitlesi sayesinde fuardaki firmalardan sıyrılan Nefis Demet, düşük franchise bedelleri talep ederek girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Katar, Dubai gibi Orta Doğu ülkelerinde franchise sistemiyle büyümek isteyen Nefis Demet, az maliyetle yüksek gelirin sırrını veriyor.Basın Bülteni