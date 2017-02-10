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FOREKSTE KALDIRAÇ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

10 Şubat 2017 Cuma 12:09
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Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin azami kaldıraç oranı düşürüldü

FOREKSTE KALDIRAÇ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ
İSTANBUL (AA) - Kaldıraçlı alım satım işlemlerine (Foreks) ilişkin azami kaldıraç oranı 100:1'den 10:1'e düşürüldü.

Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) yapılan açıklamaya göre, kaldıraçlı alım satım işlemlerinde (Foreks) uygulanan azami kaldıraç oranı ile kaldıraçlı alım satım işlemi gerçekleştirmek için yatırılması gereken başlangıç teminat tutarına ilişkin değişikliklerin yer aldığı III-37.1.b sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu tebliğ ile aracı kurumların yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin hususlar düzenlendi. 

Yapılan değişiklik ile kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin azami kaldıraç oranı "100:1"den "10:1"e düşürüldü ve ayrıca işlemlere başlayabilmek için asgari 50 bin TL veya muadili döviz tutarında başlangıç teminatı yatırılması zorunluluğu getirildi.

Bu suretle bireysel yatırımcıların yüksek kaldıraca dayalı risk almalarının ve düşük tutarlı tasarruflar için yüksek kaldıracın yol açacağı muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi hedeflendi.

"10:1" kaldıraç uygulaması ve 50 bin TL başlangıç teminatı bulundurma yükümlülüğü bugün itibarıyla yürürlüğe girdi ve aracı kurumlar nezdindeki mevcut açık pozisyonların yeni düzenlemeyle uyumlu hale getirilmesi için 45 gün geçiş süresi verildi.


Anadolu Haber Ajansı
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