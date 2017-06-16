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FİTCH'TEN FED AÇIKLAMASI

16 Haziran 2017 Cuma 12:16
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Fitch Ratings: "Faiz oranlarının 2020'de yüzde 3,5 oranında normalleşmesini, 10 yıllık devlet tahvili getirilerinin de yüzde 4'ün üzerine yükselmesini bekliyoruz"

FİTCH'TEN FED AÇIKLAMASI
NEW YORK (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarında beklenenden daha hızlı normalleşme yakalayacağını bildirdi. 

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Fed'in dünkü faiz artışının ardından bankanın son 7 ayda üç kez faiz artışı yaptığına dikkati çekerek, finansal piyasaların beklentisinden daha hızlı Fed'in normalleşme yakalamasının öngörüldüğü belirtildi. 

Açıklamada, Fed Başkanı Janet Yellen'in dünkü açıklamalarına işaret edilerek, "Faiz oranlarının 2020'de yüzde 3,5 oranında normalleşmesini, 10 yıllık devlet tahvili getirilerinin de yüzde 4'ün üzerine yükselmesini bekliyoruz." ifadesine yer verildi. 

ABD ekonomisindeki son enflasyon verilerinin beklenenden daha düşük gelmesine karşın Fed'in normalleşme süreciyle ilgili daha rahat davranmaya başladığı kaydedilirken, Fed'in dünkü faiz artışında ilk çeyrekte zayıf gelen tüketici ve gayrisafi yurt içi hasıla verilerini de incelediğine dikkat çekildi. 

Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefini ve ABD ekonomisinin büyüme potansiyelini göz önüne alarak ileride faiz artırım kararları almasının tahmin edildiğinin altı çizildi. 






Anadolu Haber Ajansı
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