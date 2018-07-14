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FİTCH, TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu indirdiğini duyurdu.

FİTCH, TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu indirdiğini duyurdu.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:08
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FİTCH, TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun "BB+ "dan "BB" seviyesine indirildiği, not görünümünün "negatif" olduğu bildirildi. Açıklamada, enflasyondaki sıçrama ve cari açıktaki artış nedeniyle makro ekonomik istikrar üzerindeki aşağı yönlü risklerin kuvvetlendiği ifade edildi. Ekonomi politikalarının kredibilitesinin son aylarda kötüleştiğinin aktarıldığı açıklamada, seçimler sonrasındaki ilk politika aksiyonlarının belirsizliğinin arttığı kaydedildi. 

Yüksek yakıt fiyatları ve hane halkı harcamaları nedeniyle cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranının bu sene yüzde 6,1'e yükselmesinin beklendiğine yer verilen açıklamada, liradaki düşüş ve turizmdeki toparlanmayla bu oranın gelecek sene yüzde 4,1 oranına düşmesinin öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.  Açıklamada, Türkiye'nin büyük dış finansman ihtiyacının ülkeyi şoklara karşı hassas bıraktığına dikkat çekildi.  Sağlıklı dış talep, turizmde devam eden toparlanma, altyapı harcamaları ve istihdamdaki artış sayesinde Türkiye ekonomisinin bu sene yüzde 4,5 oranında büyüme göstermesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ekonominin gelecek yıl ise yüzde 3,6 oranında büyümesinin öngörüldüğü ifade edildi. 

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin büyük ve çeşitli olduğunun altı çizilirken, özel sektörün canlı olduğu vurgulandı. 

HÜRRİYET

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