FİTCH, TÜRKİYE İLE İLGİLİ TAHMİNLERİNİ YENİDEN DEĞERLENDİRECEK

Gamble, "Bu tedbirlere bazı unsurlar mali teşvik şeklinde, Kredi Garanti Fonu yoluyla oldu. Türkiye’de 3'üncü çeyrek büyümesinin de güçlü olmasını bekliyoruz. Türkiye, dış koşullardaki iyileşmeden yararlanıyor. Avro Bölgesi’nin net bir şekilde büyümesini artırdığını görüyoruz. Bu nedenle 3'üncü çeyrek büyümesi güçlü olacak. Fakat aslında 3'üncü çeyrekten sonrasına bakıyoruz. Çünkü uygulanan teşviklerin birçoğu zamanla sınırlı. Yılın sonuna doğru teşviklerin gevşemeye başladığını görebiliriz." şeklinde konuştu.
"Yatırımcıların algısı Türkiye’ye yöneldi"
Paul Gamble, Türkiye’nin büyüme performansını değerlendirirken, şu görüşleri dile getirdi:
"Türkiye’nin büyüme açısından direnç gösterdiği görülüyor. Dışsal pozisyon açısından ise kur üzerinde darbe girişiminin ardından ve geçen yılın son çeyreğinde baskı gördük. Küresel yatırım algısında değişim gözlemledik. Buna karşılık olarak Merkez Bankası parasal sıkılaştırma yoluna gitti. İnsanlar makroekonomik ve politik ortam açısından daha rahat hissetmeye başladı. Bütün bunların yanı sıra yatırımcıların algısı Türkiye’ye yöneldi. Türkiye net bir şekilde direnç gösterdi." Küresel finansman koşullarının değişmesi, küresel faiz oranlarının artması halinde Türkiye’nin dışsal hassasiyetlerinin bir kez daha test edilebileceğini belirten Gamble, Türkiye’nin dış finansman ihtiyacının yüksek olduğunu vurguladı.
Gelecek döneme ilişkin risklerin daha çok dışsal hassasiyetlere ilişkin olduğunu ifade eden Gamble, "Diğer risk ve fırsat, Avro Bölgesi’nin hızla büyümesi ve toparlanması... Son dönemde sürekli olarak Avro Bölgesi’nin büyüme tahminlerini yükselttik. Avrupa açık şekilde Türkiye’nin temel ticaret ortağı ve yatırımcısı... Şu andaki politik karmaşanın Türkiye ve AB arasında çatlağa yol açması risk oluşturabilir." şeklinde konuştu.
"Enflasyon gelecek yılın sonunda yüzde 8'in altına inebilir"
Fitch Ratings'in Gelişmekte Olan Avrupa Reytingleri Başkanı Gamble, Türkiye’de enflasyonun gelişen ekonomiler ve kendi reyting grubundaki diğer ülkeler ile kıyaslandığında yüksek olduğunu belirterek, "Şu anda hem manşet hem çekirdek enflasyon çift hanelerde. Bunun büyük ölçüde para birimindeki değer kaybının yansıması olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de enflasyonun bu yılın sonundan itibaren düşeceğini düşünüyoruz. Kur seviyesinde daha istikrarlı bir görünüm farzediyoruz. Enflasyon gelecek yılın sonunda yüzde 8'in altına inebilir." diye konuştu.
Gamble, "Fakat bu önemli bir artış değil. Türk ihracatçılarının direnç gösterdiğini düşünüyoruz. Türkiye’deki ihracatçılar piyasa koşullarına uyum sağladı. Diğer destekleyici bir unsur da yeniden artış gösteren turizm sektörü." dedi. Türkiye’nin yatırım yapılabilir not ile yeniden değerlendirilme olasılığına da değinen Gamble, şunları kaydetti:
Anadolu Haber Ajansı
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