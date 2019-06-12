Fitch: "Türkiye ekonomisi daralacak"

Türk ekonomisinin gidişatı, özellikle batılı ekonomistlerin en çok spekülasyon oluşturduğu konulardan biri. Bu spekülasyonu oluşturan kurumların da başında Fitch geliyor. Özellikle devamlı olarak Türkiye ekonomisi hakkında olumsuz yayınlar yapan Fitch, yine şaşırtmayarak beklenen doğrultuda bir değerlendirmede bulundu.

"TÜRK EKONOMİSİ DARALACAK" Fitch Ratings Direktörü Paul Gamble, Türkiye değerlendirmesinde, Türk ekonomisinde daralma beklediklerini belirtti. Gamble "Cari işlemler açığında daralmanın TCMB'nin döviz rezervlerine artış yönünde yansıması yok. Türk ekonomisinin 2019'da yüzde 1,1 daralmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı. NEGATİF BÜYÜME BEKLENTİSİ Fitch Ratings Direktörü, ayrıca önümüzdeki yıl için de negatif görüntünün ekonomide hakim olacağını belirtirken, "Türk ekonomisinde negatif büyüme bekliyoruz. 2020-21'e kadar büyümenin trend seviyesine geri dönmesini beklemiyoruz. Seçimlerden sonra hükümetin ekonomik programının uygulamaya konmasını izleyeceğiz." ifadelerini kullandı. ABD ETKİSİ Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini yakındanb takip ettiklerini dile getiren Gamble, "2010'den bu yana ilk kez kamu bütçe açığının GSYH'ya oranının yüzde 3'ü aşmasını bekliyoruz. Türk bankalarının kredi görünümleri negatif bu kredi profillerine yönelik riskleri, faaliyet ortamındaki zorlukları yansıtıyor." dedi. Gamble, "ABD'nin S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulaması konusunda net bir risk var." ifadesini kullandı.