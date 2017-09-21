banner181
Ana SayfaEKONOMİ

FİTCH RATİNGS'TEN TÜRK BANKALARI DEĞERLENDİRMESİ

21 Eylül 2017 Perşembe 15:17
Bu haber 632 kez okundu

Fitch Ratings'ten Türk bankaları değerlendirmesi: "Türk bankalarının dış borçları artıyor fakat bankaların likiditeleri sağlam" - "Sektörün döviz cinsinden likiditesi, ödemesi gelen kısa vadeli döviz borçlarını karşılamak için yeterli olan seviyesini sürdürüyor" - "Temel senaryomuz, Türk bankalarının iyi bir piyasa erişimine sahip olmaya devam edeceği ve büyük oranda döviz cinsinden borçlarını çevirebileceği yönünde" - "Mevcut döviz likiditesi, bankaların kısa vadeli piyasa erişim kesintileri ile başa çıkabileceği anlamına geliyor"

FİTCH RATİNGS'TEN TÜRK BANKALARI DEĞERLENDİRMESİ
LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının dış borçlarının arttığını ancak likiditelerinin sağlam olduğunu duyurdu. Fitch Ratings'ten Türk bankalarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Türk bankalarının dış borçlarının arttığı ancak bankaların likiditelerinin sağlam olduğu belirtilerek, "Türk bankalarının dış borçları bu yılın ilk yarısında artış gösterdi. Fakat sektörün döviz cinsinden likiditesi, ödemesi gelen kısa vadeli döviz borçlarını karşılamak için yeterli olan seviyesini sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bankaların bu yılın ilk yarısında toplam dış borcunun 9 milyar dolar artarak 172 milyar dolara ulaştığı, bu yükselişin tahvil ihraçlarındaki artış, piyasa koşulları ve döviz hareketlerinin yansıması olduğu kaydedildi.

Bankaların dış borcunun 96 milyar dolarlık kısmını kısa vadeli borçların oluşturduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi: "Temel senaryomuz, Türk bankalarının iyi bir piyasa erişimine sahip olmaya devam edeceği ve büyük oranda döviz cinsinden borçlarını çevirebileceği yönünde. Mevcut döviz likiditesi, bankaların kısa vadeli piyasa erişim kesintileri ile başa çıkabileceği anlamına geliyor. Türk bankalarının eğer gerekirse önümüzdeki 12 aylık sürede yaklaşık 85-90 milyar dolarlık likiditeye erişim sağlayabileceğini tahmin ediyoruz." Açıklamada, ilerleyen dönemde olası uzun süreli piyasa erişim kesintisinin yaşanmasının bankalar için dikkate değer risk oluşturabileceği vurgulandı. 


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.