FİTCH KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2,9’dan yüzde 3,0’e yükseltildiğini açıkladı.

Fitch Ratings, “Küresel Ekonomik Görünüm” güncelleme raporunda büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Raporda, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2,9’dan yüzde 3,0’e, 2018 yılına ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 3,1’den yüzde 3,2’ye yükseltildiği belirtildi.

Raporda, Çin’in ikinci çeyrekte yıllık bazda reel büyümesinin yüzde 6,9 seviyesinde gerçekleştiği belirtilirken, ülkenin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisinin 0,2 baz puan artırılarak yüzde 6,7’ye, 2018’e ilişkin büyüme beklentisinin ise 0,4 baz puan artırılarak yüzde 6,3’e yükseltildiği kaydedildi.

Konuya ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Fitch Ratings Baş Ekonomisti Brian Coulton, “Yukarı yönlü revizyonlar, ağrılıklı olarak özellikle Çin başta olmak üzere gelişmekte olan pazarların itici gücüyle yapıldı. Çin’deki ekonomik toparlanma tahmin edilenden daha belirgin bir şekilde gerçekleşti. Veriler gelişmiş ve gelişen piyasa ekonomilerinde senkronize küresel bir büyümeye işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.

Coulton, “Çin’de kredi büyümesindeki yavaşlamanın 2018 yılındaki konut talebi üzerinde ağırlığını hissettirmesini bekliyoruz. Fakat konut sektörü şu ana kadar iyi duruş sergiledi. Dahası, Çin’de ihracat talebi bu yıl net bir ilerleme kaydetti.” değerlendirmesinde bulundu.

Raporda ayrıca ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,6 büyüme kaydettiği, bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 0,3 seviyesindeki büyüme ile kıyaslandığında dikkate değer bir gelişmenin yaşandığı vurgulandı.

ABD’de iş yatırım ortamındaki büyümenin ileriye ilişkin olumlu işaret verdiği belirtilen raporda, “Mali gevşemenin halen gelecek yıl büyümesine ılımlı şekilde destek olması bekleniyor. İhracat talebi artıyor. ABD Merkez Bankası Fed, enflasyon verilerindeki düşüşe rağmen, normalleşme güzergahına bağlı kalmak konusunda kendinden emin görünüyor. Gelecek aylarda vadesi dolan eldeki tahviller için kısmen yeniden yatırıma başlanma olasılığı var. Bu yılın sonunda Fed’den bir faiz artışı daha yapmasını beklemeye devam ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Raporda, Avro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleştiği belirtilerek, Fransa ve İspanya ekonomilerine ilişkin olumlu gelişmelerin kaydedildiği vurgulandı.

İngiltere ekonomisinde 2016 yılının sonlarından bu yana devam eden büyümedeki yavaşlamanın etkilerinin bu yılın ikinci yarısında görüldüğü belirtilen raporda, bu ülkenin reel hane halkı gelirlerindeki azalışın ve son 50 yılın en düşük seviyesinde olan hane halkı tasarruflarındaki mevcut seviyenin, ilerleyen dönemde tüketici harcamalarının daha da hız kesebileceğine işaret ettiği vurgulandı.

Raporda, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecine (Brexit) ilişkin artan belirsizliklerin, ülkede bu yıl ve gelecek yıl yatırımlar üzerinde baskı oluşturabileceği belirtildi.

Japon ekonomisinin yerel ve dışsal anlamda güçlü görünüm sergilediği belirtilen raporda, ülkenin ticari kredilerindeki artışın yaklaşık son on yılın en yüksek hızında seyrettiği kaydedildi. Raporda, Japonya'nın bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminin ise 0,1 baz puan artırılarak yüzde 1,3 seviyesine revize edildiği kaydedildi.

Anadolu Haber Ajansı