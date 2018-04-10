Fintech girişimleri, bankacılık sektöründe değişimler yaratıyor

Bankaların son dönemlerde Fintech girişimleri ile birlikte gerçekleştirdikleri ortak projelerin sayısında önemli bir artış gözlemleniyor. Bunun hem bankalara hem de teknolojiyi geliştiren girişimlere birçok faydası var. Paraşüt'ün Kurucu Ortağı Sean Yu anlatıyor:

Fintech ekosisteminin, geleceğin ödeme dünyasında daha da büyük değişimler yaratacağı öngörülürken, dünya çapında Fintech şirketlerinin yaklaşık 31 milyar Dolar’dan fazla yatırım aldığı kaydediliyor. KPMG tarafından açıklanan rapora göre; 2017 yılında Fintech pazarı, son üç yılda aldığı 122 milyar Dolar değerindeki yatırımla rekora imza attı.

En baştan alacak olursak Fintech sektörü 2007-2008 küresel krizi ile yükselişe geçti. 2010 yılından itibaren de Fintech şirketlerinin teknoloji ve yazılım gibi konularda farklı firmalarla iş birliği yapabileceğinin anlaşılmasıyla da sektörde yepyeni bir dönem başladı. Bu dönemde Fintech girişimlerine yatırım yapan bankalar; 2015-2016 yıllarında bulut bilişim, yapay zeka ve API gibi geliştirilen yeni teknoloji ve çözümleri sistemlerine entegre etti. Böylece kullanıcılara sunulan hizmetlerin çeşitliliği artarken Finctech pazarı da yükselişini sürdürdü.

Günümüzde bu iş birliktelikleri bankaların kendi kaynaklarını kullanmadan müşterilerine daha uygun maliyetlerle yeni nesil hizmetler sunmasını ve verimliliği arttırmasını sağlarken, girişimlere de teknolojilerini daha geniş kitlelere ulaştırma ve kazanç elde etme imkanı sunuyor. İş birliktelikleriyle sağlanan faydaları sayısal olarak incelediğimizde elde edilen verimlilik ve kazançların yüzde 46’sının API’ler, yüzde 43’ünün mobil uygulamalar, yüzde 38’inin ise veri analizi alanlarından geldiğini görüyoruz.

Bu iş birlikteliklerini ortaya çıkaran en önemli ihtiyacın, finans teknolojileri alanında yaşanan yeniliklerle beraber, kurumlar ve tüketicilerin finansal işlemlere anında erişebilme isteğinin giderek artıyor olması diyebiliriz. Bu türden banka ve girişim iş birliklerinin artması hem online bankacılık hem de Fintech'in yükselişi açısından oldukça değerli.

Paraşüt ve Akbank iş birliği de aslında bu örneklerden biri. Geçtiğimiz yıl Akbank ile gerçekleştirdiğimiz entegrasyon ile Paraşüt kullanıcıları, yaptıkları finansal işlemleri kolayca takip edip muhasebeleştirebiliyor, ayrıca finansal operasyonlarını yönettikleri platform üzerinden ödemelerini de kolayca gerçekleştirebiliyorlar.Gelecekte bu alanda yeni iş birliklerini hayata geçirerek Türkiye’de Fintech sektörünün gelişimine en büyük desteği sağlayan girişimlerden biri olmayı hedefliyoruz.

Paraşüt Hakkında:

Paraşüt, küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin finansal operasyonlarını daha verimli yönetebilmesini desteklemek hedefiyle 2013 yılından bu yana web tabanlı fatura ve finansal yönetim hizmeti vermektedir. İşletme sahipleri için finansal kontrol paneli niteliği taşıyan uygulamada fatura ve cari hesap yönetimi, kredi kartı ile online tahsilat gibi temel finansal hizmet ve bilgiler gerçek zamanlı ve kolay anlaşılır şekilde sunulmaktadır. Paraşüt, $50M büyüklüğündeki girişim sermayesi fonu 'RevoCapital', finansal hizmetler alanında uzmanlaşmış, $435M büyüklüğünde Silikon Vadisi merkezli girişim sermayesi fonu 'RibbitCapital', teknoloji şirketlerini destekleyen yatırım şirketi 'Diffusion Capital Partners' (DCP) ve dünyanın en aktif girişim hızlandırma ve tohum yatırım şirketi '500 Startups'ın yatırımları ile büyümektedir.