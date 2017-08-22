FINDIK ÜRETİCİLERİ ŞOKTA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, fındık alım fiyatlarını açıkladı. Bakan Fakıbaba, yaptığı açıklamada, “2017 sezonu içinde fındık üreticilerimizin mağdur olmaması ve fındıkta fiyat istikrarı sağlanması için Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) aracılığıyla fındık alımı kararı verdik. 2017 ürünü Giresun kalite fındık için 10,5 TL, Levant kalite fındık için 10 TL fiyatla fındık alımına TMO başlayacak” ifadelerini kullandı.





FINDIK ÜRETİCİLERİ FİYATLARA TEPKİLİ

TMO tarafından maliyeti 10 TL üzerinde olan Giresun kalite fındık için 10,5 TL, Levant kalite fındık için ise 10 TL fiyat verildi. Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Soğukpınar Beldesi'nde yaşayan Resul Bıyık, 8-9 TL bandına düşen fındık fiyatlarına tepki göstererek bahçesindeki fındık ağaçlarını kesti. "Artık fındık işi yapılacak durumda değil" diyen Bıyık, "Yevmiye 80 TL, yemesi içmesi 100 TL oldu, onun için topladığı fındığı yevmiyeciye al git desen alıp gitmiyor. Mecbur kredi çekip toplatmak zorundayız ya da bu şekilde kesip yakacağız, başka şansımız kalmadı" diye konuştu.

“FINDIK TİCARETİ TEKELLEŞİYOR”

Ordu’da fındık üretimi ve ticaretiyle uğraşan işadamı Bahri Kaçar ise fındık ticaretinin tekelleşmeye başladığını iddia ediyor. Bu konuda söz sahibi büyük firmaların kendi aralarında çeşitli anlaşmalar yaptığını da söyleyen Bahri Kaçar, “Fındıkta tekelleşme var, büyük firmalar var, bu dört beş firma ne derse o olur. Hiç kimseyi de dinlemiyorlar, bunlar hem Türk firmaları hem de İtalyan firmaları. Geçen sene fındık 15 TL’ye kadar çıktı, İtalyanlar biraz zarar etti ama acısını sonradan fındığın fiyatını 8,5 TL’ye kadar indirerek fazlasıyla çıkarttılar. Mesela büyük bir firma ‘ben fındık almıyorum’ dediği zaman küçük firmalar da ‘almıyorum’ diyor, korkuyor. Piyasa bu kadar diken üstünde olduğunda ne oluyor? Almaya korkuyorlar, satmaya korkuyorlar. Bu sebeple sektör tekelleşti. Adapazarı ve Ordu’da büyük firmalar kendi aralarında kararı veriyorlar, tabi İtalyan firmaları en başta. Fındık bu sene bol görünüyor ama o kadar bol değil. Şu anda fındığın maliyeti 5 bin ile 6 bin TL arasında değişiyor. Şu anda maliyetine satılıyor fındık. Tabi burada köylünün de kabahati var, herkes işçi çağırıyor, ben de fındık yapıyorum, bahçeye gitmiyorum, fındığı toplatıyorum ve bana bir şey kalmıyor. Şu anda fındığın fiyatı yeterli değil. 12 TL’nin altında fındığın fiyatı günah. 13 TL de olmasın ama 11 TL’nin altına da düşmesin. Devleti de suçlamak istemiyorum ama tekelleşmenin önüne de geçmek lazım. Organize sanayide 40 fabrika var ama çalışmıyorlar, yapılan yatırımlar günah ve yazık. Çalışan 2 fabrika var, birisi İtalyan, diğeri de Hindistan asıllı Singapur vatandaşı. Öyle bir şey olur mu? 250 milyon kilo fındığın üretildiği Ordu’da yabancı bir firma, olsun tabi onlar da ama ortak hareket ettikleri için sıkıntı orada başlıyor. Sonuç olarak fındık fiyatlarının düşük olması devlet için de iyi değil, artı katma değeri 5-6 milyar dolar olan bir ürün fındık, direkt girdisi olan bir ürün, gereken değerin verilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

FINDIK ÜRETİCİLERİ FİYATTA İSTİKRAR İSTİYOR

Üreticiler, yoğun tepki göstererek, fiyatların inişli çıkışlı olmasını eleştirdiler. TMO’nun uyguladığı fiyat politikasının üreticiyi bahçeden uzaklaştırdığını söyleyen fındık çiftçisi, fiyatlarda istikrarın olması gerektiğini vurguluyor.

Amele ücretlerinin 90 TL’yi bulmasına rağmen ne fındık fiyatının, ne de TMO’nun fındık alıp almayacağının belli olmamasına tepkiler sürüyor.