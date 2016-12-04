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Fındık Tanıtım Grubu dövizlerini Türk lirasına çeviriyor

04 Aralık 2016 Pazar 20:36
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İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Gören: - "Fındık Tanıtım Grubu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyarak döviz varlıkları Türk lirasına çevirme kararı aldık"

Fındık Tanıtım Grubu dövizlerini Türk lirasına çeviriyor
DÜZCE (AA) - İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Haydar Gören, Fındık Tanıtım Grubu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine döviz varlıklarını Türk lirasına çevirmeye karar verdiklerini bildirdi.

Gören, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamülleri İhracatçıları Birlikleri bünyesinde kurulan ve fındık ihracatından yapılan kesintilerle reklam ve tanıtım faaliyetlerini yürüten Fındık Tanıtım Grubu'nun, hesaplarında bulunan dövizleri Türk lirasına çevireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyarak bu karara vardıklarını vurgulayan Gören, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik gelişmeleri değerlendirerek Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak, Cumhurbaşkanımızın çağrısını da dikkate alarak döviz varlıklarını Türk Lirasına çevirme kararı aldık. Uygulamaya ise bugünden itibaren başlayacak." ifadelerini kullandı. 

Anadolu Haber Ajansı
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