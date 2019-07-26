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Fındık taban fiyatı açıklandı

Üreticilerin merakla beklediği fındık taban fiyatı açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, AK parti genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Fındık fiyatının yanı sıra üreticiye yapılan 8,5 milyar liralık destek ödemesini de hatırlattı. Peki, alımlarda uygulanacak olan taban fiyat ne kadar olacak?

Fındık taban fiyatı açıklandı

Üreticilerin merakla beklediği fındık taban fiyatı açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, AK parti genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Fındık fiyatının yanı sıra üreticiye yapılan 8,5 milyar liralık destek ödemesini de hatırlattı. Peki, alımlarda uygulanacak olan taban fiyat ne kadar olacak?

26 Temmuz 2019 Cuma 13:28
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Fındık taban fiyatı açıklandı

Fındık alımlarında gerçekleştirilecek olan taban fiyat uygulaması ile ilgili beklenen haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama şöyle; "Fındık üreticisine 8,5 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Fırsatçılar devreye girince TMO vasıtasıyla müdahale ettik, fiyatlar olması gereken seviyelere çıktı. Bu yıl yüzde 50 randıman esasına göre Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat  17 lira, levant kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 16,5 lira. Buna kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği geldiğinde kilogram fiyatları 19 lira ile 18,5 lira arasında gelmiş bulunuyor"

FINDIK HASAT TARİHLERİ HANGİ GÜNLER?

Fındık hasat başlangıç tarihleri sahil kesiminde 3 Ağustos, orta kesimde 8 Ağustos, yüksek kesimde de 13 Ağustos olarak duyurulmuştu.

2019 ürünü fındığın pazara iniş tarihi ise 10 Ağustos olarak belirlendi.

Hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklarda randıman ve kalite kaybı yaşanacağından zamanından önce fındık hasadının yapılmaması önemlidir.

Fındığın en iyi hasat edilme şekli silkme suretiyle yerden toplanarak hasat edilmesidir. Bu sebeple elverişli bahçelerde yerden toplanarak hasat edilen fındıklar tam hasat olgunluğunda toplandığından randıman ve kalite iyi olacak ayrıca bir sonraki yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklar da zarar görmemiş olacaktır.

Bölgede yaygın olarak uygulanan daldan el ile toplanarak fındığın hasat edilmesinde, dalların birbirine sürtünmemesine, çotanakların dala birleştiği yerden tek tek koparılmasına ve gelecek yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklara zarar vermemek için sıyırma şeklinde toplama yapılmamasına dikkat edilmesi gerekir.

Toplanan fındıklar çuvallarda bekletilmemelidir. Toplanan fındıkların harmanlanmasında fındığın iyice kurutulması, kurutulan fındıkların serin, kuru ve havalanabilir nitelikteki yerlerde depolanması gerekmektedir. Hasat olumundan önce toplanmış, iyi kurutulmamış ve fazla nemli fındıkların muhafazası oldukça güç olduğu bu gibi fındıklarda küflenme, acılaşma ve kızışma olmaktadır. Yine insan ve hayvan sağlığı için zararlı olan aflatoksin de erken toplama, olumsuz harmanlama ve uygun olmayan depolama şartlarından kaynaklanmaktadır.

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Son Güncelleme: 26.07.2019 13:45
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