"FINDIK İTHALATI HİÇ SERBEST BIRAKILMADI"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, fındık ithalatının serbest bırakıldığı ve tepkiler üzerine tekrar yasaklandığına dair haberlerle ilgili, "Fındık ithalatı hiç serbest bırakılmadı." dedi.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, gerek ulusal gerek yerel basın organlarında Türkiye'nin ihracatında tarım ürünleri içinde ilk sırada olan fındıkla ilgili spekülatif haberler çıktığını aktardı.

Bu haberlerde fındık ithalatının Ekonomi Bakanlığı tarafından serbest bırakıldığı, 13 Aralık 2016 tarihinde yine Ekonomi Bakanlığı tarafından çıkarılan "Sınır Ticareti Uygulamasına İlişkin Tebliği" ile tekrar yasaklandığının iddia edildiğini belirten Kopuz, "Ülkemizde halkı bilinçlendirmekle görevli olan bazı kurumlar da bu haberleri referans alıp, bu kapsamda 150 bin ton fındık ithalatı gerçekleşmiş olabileceğini, fındık fiyatının bu yüzden düştüğünü dahi ifade etmişlerdir. Bu mecralarda yer alan 'geçmişte fındık ithalatına izin verildiği' bilgisi tamamen yanlıştır. Fındık ithalatı hiç serbest bırakılmadı." dedi.

2009 yılında çıkan tebliğde de fındık, çay, şeker ve Antep fıstığında ithalatın yasak olduğunun zaten belirtildiğine işaret eden Kopuz, şunları kaydetti:

"Mart ayında çıkartılan Kanun’da, tebliğde yer alan bilgilerin tekrarına lüzum görülmemiş, ancak Kanun ile tebliğin çeliştiği algısı doğması sonucunda yeni bir tebliğ hazırlanmasına karar verilmiştir. 13 Aralık 2016 tarihli tebliğde de ilgili yasak kalmaya devam etmiştir. Ancak üzülerek görmekteyiz ki bu durum sonucunda, sanki daha önce bu yasak kaldırılmış ve şimdi tekrar yürürlüğe konmuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ülkemizin zor günlerden geçtiği bu dönemde bu tür yanlış ve yanıltıcı haberlerin hiç kimseye faydası olamayacağı gibi, bu tarz haberlerin varlığı gündemimizi gereksiz yere işgal etmekten öteye gitmeyecektir."

Ali Kopuz, "Amacımız daha fazla üretmek ve daha fazla katma değer oluşturmak olmalıdır. İstanbul Ticaret Borsası olarak fındık ile ilgili hassasiyetimizin nedeni fındığın ülkemiz için çok kıymetli bir ürün olması ve bu tür yanlış haberlerle harcanamayacak kadar değerli olmasıdır." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı