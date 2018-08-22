FİLİPİNLİLER TÜRK BULGURUNU ÇOK SEVDİ

Bu yıl 18. kez kapılarını açan WOFEX - World Food Expo’ya 3. kez katılan Duru Bulgur İspanya’dan Amerika’ya, Güney Kore’den Filipinlere dünyanın bambaşka ülkelerinden ve kültürlerinden ziyaretçilere Türk bulgurunu tanıttı. Bulguru ilk defa gören Filipinliler için tadım etkinlikleri oldukça eğlenceli ve lezzetli geçti. Türk aşçının uygulamalı olarak gösterdiği tarifler, bulgurun pişirme şekli ve lezzet finali, katılımcıları oldukça memnun etti.

Fuarda Duru Bulgur ile birlikte toplam 445 firma yer aldı.Ağırlıklı olarak ABD, İspanya, Güney Kore ve Filipinler’den katılımcılar, hazır yemek servisleri, aşçılar, aşçılık okulları, karar vericiler, distribütörler, girişimciler, ihracatçılar, gıda üreticileri, gıda işleyicileri, toptancılar, perakendeciler, ithalatçılar, satın almacılar ve Horeca sektöründen profesyoneller katılım gösterdi. Fuar ziyaretçileri ise ticaretle uğraşan ve Horeca sektöründe faaliyet gösteren, sektörlerinin önde gelen marka temsilcileri ve farklı ürün, farklı lezzet arayan profesyonellerden oluştu.

Başbaşı, Pilavlık ve Köftelik Bulgur Filipinler’de raflarda

Paketli bulgurun %85’ini 51 ülkeye kendi markasıyla ihraç eden ve 2017’de 17 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Duru Bulgur’un Filipinlerde de 3 ana ürünü tüketiciye ulaşıyor. Bunlar; Başbaşı Bulgur, Pilavlık Bulgur ve Köftelik Bulgur. WOFEX - World Food Expo fuarında da bu ürünler, farklı kültürden ve coğrafyalardan lezzet severlere ve profesyonellere tanıtıldı. Mantarlı, sebzeli, tavuklu, kıymalı, baharatlı, balıklı, mısırlı, domatesli, bezelyeli, kuş üzümlü içli ve şehriyeli bulgur pilavı ile bulgurlu meyve salatası, kısır, tabouleh Lübnan salatası, hindi etli, dana etli bulgur köfte, mısır usulü bulgur tatlısı gibi Türk ve dünya mutfağının vazgeçilmez lezzetleri ikram edildi.

Bulgur ile altın madalya kazandı



Tadım etkinliklerinin yanı sıra fuar genelinde özel etkinlikler de düzenlendi. Cooking Show, Kitchen Theather ve Culinary Cup gibi dikkat çeken etkinliklerin yanı sıra seminerler, Chef Talks ve Book launch gibi farklı aktiviteler fuarda göz doldurdu. Bir öğrenci aşçı Duru Bulgur ürünü kullanarak Culinary Cup yarışmasına katıldı ve altın madalya kazandı.

Türkiye’nin milli ürünü bulguru dünyaya tanıtma misyonunu üstlendi

Türkiye’nin milli ürünü bulgurun dünyaya tanıtılması misyonunu üstlenen Duru Bulgur için WOFEX - World Food Expo oldukça verimli geçti. Her yıl düzenlenen en önemli iki gıda fuarından biri WOFEX, diğeri ise MAFEX. Duru Bulgur her iki fuara da katılarak Türk bulgurunu ve Türk markasını dünya ile tanıştırıyor. Firma bugün yurtiçinde 20 bin noktaya dağıtım yapıyor, 51 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 380 çalışanı, 3 bulgur fabrikası ve 2 adet bakliyat eleme ve paketleme tesisi bulunuyor. 2016 yılında 10 milyon dolar tutarında üçüncü bulgur fabrika yatırımını yaparak bulgur üretim kapasitesini günlük 250 tona çıkardı. Hâlihazırda 16 çeşit bulgurla en fazla bulgur çeşidine sahip. Toplam buğday stok kapasitesini de 120 bin tona yükseltti. Türkiye pazarında Nielsen raporlarına göre tüm ürün grupları ile lider firma. Bütün bu gelişmeler ülke ekonomisi ve Türkiye’nin dış pazarlarda daha etkin varlık göstermesi adına büyük bir başarının ve gelişimin göstergesi.