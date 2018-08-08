FİBABANKA, 115.2 MİLYON TL VERGİ ÖNCESİ KÂR ELDE ETTİ

Fibabanka, 2018 yılının ilk yarısında, geçen yılın yüzde 27 üzerinde 115.2 milyon TL vergi öncesi kâr elde etti. Bankanın net kârı, 79.3 milyon TL olarak gerçekleşti. 2018 yılı Haziran sonu itibarıyla aktif toplamı 21.7 milyar TL’ye yükseldi. Banka’nın kredi portföy büyüklüğü 15.1 milyar TL’ye ulaşırken, kredilerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 70 oldu. Aynı dönemde, toplam pasiflerin yüzde 47’sini oluşturan müşteri mevduatı ise 10.2 milyar TL olarak gerçekleşti. 2018 ilk yarıyıl sonuçlarını değerlendiren Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert sonuçlardan memnun olduklarını belirtti:

"Bankamız, orta ölçekli banka olma hedefine uygun olarak 2018 yılında da büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Dijitalleşme, tabana yayılma ve ürün çeşitliliğini arttırmak bu yıl da en önemli hedeflerimiz arasında. 2017 yılında başlatılan şube dışında oluşturulan yeni kanallar (SMS, mağaza, Web vb.) aracılığı ile yeni müşteri kazanımı konusundaki çalışmalarımız 2018 yılında da devam etmekte, inovasyon ruhu yenilikçi ürün ve hizmetlerimizde ön planda yer almaktadır.”