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FİBABANKA, 114.8 MİLYON TL VERGİ ÖNCESİ KÂR ELDE ETTİ

15 Kasım 2016 Salı 09:18
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Fibabanka, 2016 yılı Eylül sonu itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre %32 artışla vergi öncesi kârını 114.8 milyon TL’ye yükseltti. Bunun sonucunda Bankanın net kârı 82.3 milyon TL olarak gerçekleşti.

FİBABANKA, 114.8 MİLYON TL VERGİ ÖNCESİ KÂR ELDE ETTİ
Fibabanka’nın 2015 yılı Eylül sonu itibarıyla 7.1 milyar TL olan toplam kredileri, %44 artışla, 2016 yılı Eylül sonunda 10.2 milyar TL’ye ulaşırken, kredilerin toplam aktifler içindeki payı %76 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde müşteri mevduatı toplam pasiflerin %58’ini oluşturarak 7.8 milyar TL’ye yükseldi.

2016 yılı 3.çeyrek sonuçlarını değerlendiren Fibabanka Genel Müdürü Bekir Dildar, Bankanın büyümesini istikrarlı bir şekilde devam ettirdiğini kaydederek “Fibabanka, IFC (Uluslararası Finans Kurumu), EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ve Abraaj Grubun Bankamıza ortak olmaları sonrasında, yeni ortaklarımızla yaratılan uyum ve işbirliği ile büyümeye devam ederek orta ölçekli bir Banka olma hedefine doğru hızlı bir şekilde ilerlemektedir” dedi. Dildar, bu ortaklıklarla daha da güçlenen özkaynak tabanı ile Bankanın hedeflerine beklenenden daha kısa zamanda ulaşacağını ifade etti.

Fibabanka Hakkında:

27/12/2010 tarihinde Fiba Grup bünyesine katılan Fibabanka A.Ş, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon’da toplam 72 şubesiyle kurumsal, ticari, KOBİ, mikro, tarım, bireysel ve özel bankacılık alanlarında hizmet vermektedir.
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