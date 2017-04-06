FED TUTANAKLARI PİYASALARDA RİSK İŞTAHINI AZALTTI

İSTANBUL (AA) -

Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanaklarında birçok üyenin bilanço küçültmeye yönelik görüş bildirmesi, yatırımcıların risk iştahının azalmasına neden oldu. Tutanaklarda, kademeli hızda faiz artışının FOMC'nin tam istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefleri için muhtemelen uygun olduğu ifadeleri yer alırken, Fed'in 4,5 trilyon dolarlık bilançosuyla ilgili tartışmalar dikkati çekti.

Birçok Fed yetkilisinin bilançonun pasif ve öngörülebilir bir şekilde küçültülmesinden yana görüş bildirdiğini ortaya koyan tutanaklarda, bunun hazine tahvilleri ve mortgage destekli menkul kıymetlere yönelik yeniden yatırımların kademeli olarak azaltılması ya da durdurulması yoluyla gerçekleştirileceği bildirildi.

Tutanaklara göre, Fed'in yeniden yatırım politikasına yönelik niyetinin uygulamaya geçmeden çok daha önce kamuoyuna iletilmesi konusunda üyelerin hemfikir olduğu görülürken, "çoğu üye ekonomi beklenen performansı göstermeye devam ederse, kademeli faiz artışlarının sürmesinin ve yeniden yatırım politikasının bu yıl içinde değiştirilmesinin uygun olacağına karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Tutanakların risk iştahını azaltması ile pay piyasalarında düşüş eğilimi öne çıkarken, dolar endeksinin yükselişi sınırlı kaldı. Doların diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değerinin göstergesi olarak kabul edilen dolar endeksi, dün 100,9 ile son 3 haftanın en yüksek seviyesini görse de bu seviyelerde tutunamadı ve önceki kapanış seviyesine yakın 100,6'da dengelendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

Azalan risk iştahı daha çok gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde etkili oldu. Türk lirası ile birlikte Güney Afrika randı, Meksika pesosu, Rusya rublesi, Brezilya reali ve Güney Kore vonu başta olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimleri, dolar karşısında yüzde 0,3 ila yüzde 1,0 arasında değer kayıpları yaşadı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 6 yılın zirvesine çıkmasına karşın pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, bugün bir etkinlikte konuşma yapacak olan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin söylemleri ve ECB tutanakları takip edilecek. Dün, İngiltere Başbakanı Theresa May'in "serbest dolaşım Avrupa Birliğinden çıkış (Brexit) sonrasında bir süreliğine devam edebilir" söylemi dikkati çekerken, İngiltere'de beklentilerin üzerinde gelen PMI verilerinin de etkisiyle sterlin, dolar karşısında yüzde 0,35 değer kazandı, FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Almanya'da DAX endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksleri ise günü sırasıyla yüzde 0,53 ve yüzde 0,18 düşüşle tamamladı.

Bugün Çin'de açıklanan hizmet sektörü PMI verisindeki gerilemeye karşın Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 yükselirken, Japonya'da tüketici güvenindeki artışa rağmen Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 azalış kaydetti. Nikkei 225 endeksi böylece 4 ayın en düşük seviyesi olan 18.533 puanı gördü.

Yurt içinde, küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel döviz kurlarındaki yükseliş eğilimine karşın dün BIST 100 endeksinin günü yüzde 0,48 artışla 89.037 puandan tamamladığı görüldü. Dün günü 3,70 sınırında tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında yükselişini devam ettirerek 3,7163 ile 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2 gün sürecek görüşmelerinden çıkacak haber ve açıklamaların piyasaların odak noktasında bulunduğunu belirterek, Fed'in bilanço küçültme tartışmalarının da gündemi meşgul etmeye devam edeceğini ifade etti.

Dolar/TL'nin 3,71'in üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş eğilimini sürdürebileceğini dile getiren analistler, BIST 100 endeksi ise 90.000 ve 91.000 seviyelerinin direnç, 87.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

14.30 Avro Bölgesi, ECB toplantı tutanakları

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

Anadolu Haber Ajansı