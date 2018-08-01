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FED faiz kararını açıkladı

Fed, faiz kararını açıkladı. ABD'den gelen son dakika haberlerine göre Fed, faizlerde değişikliğe gitmeyerek beklendiği üzere 1,75-2,00 aralığında sabit tuttu. FOMC, kararı 8-0 oy birliğiyle alırken uzmanlar bu yıl yapılacak 3 toplantı sonrasında kademeli olarak 2 faiz artışı bekliyor. Faiz kararının ardından dolar / TL'de anlamlı bir hareket yaşanmadı ve saat 21:40 civarında dolar, 4.98 - 5 TL aralığındaki seyrini sürdürüyor

FED faiz kararını açıkladı

Fed, faiz kararını açıkladı. ABD'den gelen son dakika haberlerine göre Fed, faizlerde değişikliğe gitmeyerek beklendiği üzere 1,75-2,00 aralığında sabit tuttu. FOMC, kararı 8-0 oy birliğiyle alırken uzmanlar bu yıl yapılacak 3 toplantı sonrasında kademeli olarak 2 faiz artışı bekliyor. Faiz kararının ardından dolar / TL'de anlamlı bir hareket yaşanmadı ve saat 21:40 civarında dolar, 4.98 - 5 TL aralığındaki seyrini sürdürüyor

01 Ağustos 2018 Çarşamba 23:19
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FED faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıkladı. Fed faizi 1,75 - 2,00 aralığında sabit tuttu. Karar 8-0 oy birliğiyle çıkarken eylül toplantısında politika faizine yönelik artış sinyali verildi ve kademeli artışın devam edeceği belirtildi.

FOMC toplantısının ardından ekonomideki güçlü büyüme, düşük işsizlik nedeniyle faizlerdeki kademeli artış yaklaşımının mevcut şekilde devam etmesine yönelik açıklamalar geldi. Fed, uzun vadeli enflasyon beklentisinin az değiştiğini söyledi.

İş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği belirtilirken, istihdamda kazanımlanım arttığını ve ekonomik görünümdeki risklerin genel hatlarıyla dengelendiğini vurguladı. Açıklamada harcama ve yatırımlarda güçlü büyümeye dikkat çekildi.

FOMC'nin haziran toplantısının ardından yayımladığı metinde, "Komite, federal fonlama oranında kademeli ek artırımlar yapılmasının, ekonomideki sürdürülebilir büyüme, güçlü iş gücü piyasası şartları ve yüzde 2 simetrik enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu öngörüyor” ifadeleri kullanılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada  "Ekonomi ve borsada ne zaman yukarı gitsek faizleri tekrar artırmak istiyorlar. Bu konuda mutlu değilim" demiş ve buna rağmen Fed'e 'en iyisini düşündükleri şeyi yapmaları' konusunda izin verdiğini vurgulamıştı.

Fed'in ekonomik toparlanmayı aksatabileceğini savunan Trump, "Ekonomi alanında bu kadar yoğun çalıştıktan sonra faizlerin yukarı çıkması hoşuma gitmiyor" demişti.

Fed'in politika faizini sabit tutmasının ardından dolar / TL'de anlamlı bir dalgalanma yaşamadı ve kur 4.98 TL ile 5 TL arasında dalgalanmaya devam ediyor.

habertürk

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