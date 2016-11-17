FED BAŞKANI YELLEN'DAN FAİZ ARTIŞI AÇIKLAMASI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın ABD Kongresi'nde yapacağı "Ekonomik Görünüm" başlıklı sunumun metni yayınlandı.

Yellen, sunumunda, ekonominin Fed'in tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine doğru ilerleme kaydettiğini, ülkedeki istihdam artışının ocak-ekim döneminde aylık 180 bine ulaştığını, daha fazla istihdam sayesinde katılım oranı ve ücretlerde iyileşme sağlanacağını belirtti.

Çekirdek enflasyonun son 12 ayda yüzde 1,75’e yükseldiğini ve ekonomik büyümenin yılın ilk yarısına kıyasla hızlandığını vurgulayan Yellen, şunları kaydetti:

"Ekonominin iş gücü piyasasında ek güçlenme ve enflasyonun gelecek 1-2 yıl içinde yüzde 2 hedefine ulaşmasına yetecek ılımlı bir hızda büyümeye devam etmesini bekliyorum. Bu beklenti, para politikasının kısmen genişlemeci kalmaya devam ettiği ve istihdam artışının düşük petrol fiyatlarıyla birlikte hanehalkının alım gücünü ve harcamalarını destekleyeceği görüşümü yansıtıyor.”





"(Faiz artışı) Görece yakın zamanda uygun"

Janet Yellen, sunum metninde, para politikasının geleceğine ilişkin değerlendirmelere de yer verdi.

Kasım ayında yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz artışı için gerekli şartların güçlendiği yargısına varıldığını hatırlatan Yellen, "Faiz artışının, gelecek veriler Komite’nin hedeflerine doğru ilerleme gösterirse görece yakın zamanda uygun olacağına karar verdik. Bu karar, iş gücü piyasasındaki iyileşmenin devam ettiğini ve ekonomik büyümenin yılın ilk yarısında görülen sınırlı hıza kıyasla toparlandığını teyit etti."

Yellen, ayrıca FOMC’nin faiz artışına gitmeyi uzun süre ertelemesinin, hedeflerin aşılmasını önlemek amacıyla daha ani ve hızlı sıkılaşmaya neden olabileceğini vurguladı.

ABD ekonomisinin sadece kademeli faiz artışlarına izin verecek yavaş bir genişleme kaydedeceği beklentisini paylaşan Yellen, para politikasının, görünüme ve risklerdeki değişimlere göre şekilleneceğini kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı