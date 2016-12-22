"FED 2017'DE BİR KEZ FAİZ ARTIRIR"

WASHINGTON (AA) - GÜLBİN YILDIRIM



Mott Capital Management'ın Portföy Müdürü Michael Kramer, ABD Merkez Bankasının (Fed) 2017'de haziran ya da eylülde olmak üzere bir kez faiz artırmasını beklediğini söyledi. Fed'in geçen hafta düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz artırması herkesin beklediği bir gelişmeydi. Öte yandan, FOMC üyelerinin gelecek seneye yönelik faiz beklentilerini 25 baz puanlık iki artıştan üç artışa çıkarması birçok piyasa aktörünü şaşırttı. Fed Başkanı Janet Yellen, FOMC kararlarının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında faiz beklentilerinin, istihdam ve enflasyon projeksiyonlarındaki olumlu revizyonlar ile yeni mali politikalara yönelik öngörüler doğrultusunda artırıldığını bildirdi. Piyasalar, Yellen'in "ufak bir değişim" diye nitelendirerek etkisini azaltmaya çabaladığı bu hamleye sert tepki verdi. Uluslararası dolar endeksi kararı takiben 103,58'e kadar yükselerek son 14 yılın zirvesini gördü. Bununla birlikte, 25 baz puanlık dört faiz artışı beklentisiyle başladığı 2016'yı tek faiz artışıyla tamamlayan Fed'in 2017 beklentilerini yükseltmesini "dereyi görmeden paçaları sıvamakla" eleştirenler oldu.



"Fed 2016'dan ders almamış"

AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan New York merkezli Mott Capital Management'ın Portföy Müdürü Michael Kramer, Fed'in gelecek yıl sonuna yönelik faiz oranı beklentisini yüzde 1,1'den yüzde 1,4'e yükseltmesini "Fed'in 2016'dan ders almadığı" şeklinde yorumladı. Fed'in gelecekte kaç kez faiz artıracağına yönelik beklentilerini açıklamasının, kendisi için sıkıntı yaratmaktan başka bir şeye yaramadığını savunan Kramer, "Fed 2017'de üç kez faiz artırmayacak tıpkı 2016'da dört kez faiz artırmadığı gibi." ifadelerini kullandı. Kramer, enflasyonun yükselmesi, işsizliğin daha fazla gerilemesi ve yeni yönetimden beklenen mali genişlemenin, Fed'in işini nispeten kolaylaştıracağını ancak güçlenen doların dengeleri değiştirebileceğini anlattı.



"Haziran ya da eylülde tek faiz artışı"

AA'ya Ocak 2016'da verdiği mülakatta,Fed'in faiz artışı için aralık ayına kadar bekleyeceğini söyleyerek doğru tahminde bulunan Kramer, 2017'ye ilişkin beklentilerini de paylaştı. Kramer, "Bence en muhtemel senaryo bir kez faiz artırmaları ve tahminimce bunu haziran ya da eylül toplantılarında yapacaklar. Daha sonra 2018'e kadar faiz artırmalarını beklemiyorum." dedi. ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın Fed'in para politikasından rahatsız olmasını beklemediğini dile getiren Kramer, "Trump, aralık toplantısından çıkan kararı ve projeksiyonları beğenmemiş olsaydı bunu twitter hesabında görürdük. Fed ile ilgili bir paylaşımda bulunmaması iyiye işaret." ifadelerini kullandı. Mott Capital Management Portföy Müdürü Kramer, 26 Ocak'ta yayınlanan AA mülakatında (http://aa.com.tr/tr/ekonomi/fed-faiz-artisi-icin-aralik-ayina-kadar-bekleyebilir/510540), Fed'in faiz artışı için tıpkı 2015'teki gibi yıl sonuna kadar beklemek zorunda kalacağını belirterek, "Küresel piyasalarda çok fazla volatilite, ABD ekonomisinde ise çok fazla zayıflık var. Fed, yılın ilk 6 ayında faiz artışı için yeterli pozitif veriye sahip olmayacak. Bu durum bizi Fed'in, ABD başkanlık seçimlerinden sadece 1,5 ay önce yapılacak eylül toplantısına götürüyor ancak bence Fed tam seçim öncesi harekete geçmek istemeyecek. Dolayısıyla 2016'da faiz artışı için tek ihtimal olarak aralık toplantısı kalıyor." değerlendirmesini yapmıştı.







Anadolu Haber Ajansı