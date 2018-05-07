FATİH TERİM’E 9 MİLYON TL TAZMİNAT

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, A Milli Takımı çalıştırırken sözleşmesi tek taraflı feshedildiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federesyonu'na ( TFF) açtığı 12 milyon 950 bin liralık (3 milyon 500 bin euro) tazminat davası sonuçlandı.

5YILDA 50 MİLYON TL KAZANDI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Fatih Terim'e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 Milyon TL faiziyle tazminat ödemesine karar verildi. Terim ve TFF arasında euro üzerinden yapılan sözleşme gereği euro / TL kuru 3.70 liraya sabitlenmişti. Yani Terim, futbol direktörlüğü boyunca 11.89 milyon euro kazanmış oldu. Terim'in yıllık kazancı ise 3.5 milyon euro civarında. Fatih Terim, primlerle birlikte TFF'den yaklaşık 50 milyon TL kazandı. Tecrübeli teknik adama TFF'nin tazminat olarak 9 milyon TL daha ödemesine karar verildi.