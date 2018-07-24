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FAİZ KARARI DOLARI NASIL ETKİLEDİ

Merkez'in faizleri değiştirmeme kararı sonrası ilk tepki olarak TL varlıklarda yüzde 4 kayıp yaşandı. Karar öncesi 4.76 seviyelerinde yer alan dolar/TL 4.94 seviyesini test ederken, Borsa İstanbul ise 95.000 seviyelerinden 92.000 seviyelerine geriledi.

FAİZ KARARI DOLARI NASIL ETKİLEDİ

Merkez'in faizleri değiştirmeme kararı sonrası ilk tepki olarak TL varlıklarda yüzde 4 kayıp yaşandı. Karar öncesi 4.76 seviyelerinde yer alan dolar/TL 4.94 seviyesini test ederken, Borsa İstanbul ise 95.000 seviyelerinden 92.000 seviyelerine geriledi.

24 Temmuz 2018 Salı 15:20
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FAİZ KARARI DOLARI NASIL ETKİLEDİ

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 17.75 seviyesinde sabit tutması, piyasada hayal kırıklığı yarattı. Ağırlıklı öngörü 100 baz puan artışa gidileceği yönündeydi. Yurtiçi piyasa TCMB'nin faizleri değiştirmemesine sert tepki gösterdi.

Karar öncesi 4.76 seviyelerinde yer alan dolar/TL ilk tepki olarak 4.9150 seviyesini gördü. Bir ara 4.89 seviyelerine gerileyen kur, yeniden yükselişe geçerek 4.94 seviyelerine çıktı. TL, dolar karşısında yüzde 4'ü aşan kayıp yaşadı. Dolar, saat 14:40 itibariyle 4.8940 seviyesinde ye aldı.

Euro/TL ise 5.78 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra 5.72 seviyelerinde.

Günün ilk yarısında 95.500 seviyesini gören Borsa İstanbul ise 95.000 seviyelerinden yüzde 3'ü aşan düşüşle 91.700 seviyelerine geriledi. Endeks, şu sıra 92.700 bölgesinde. 

Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri karar sonrası sert şekilde geriledi.

Bütün vadelerdeki dolar cinsi tahvilleri değer yitirdi. Türkiye'nin 2030 vadeli dolar cinsi tahvili 2 sent gerilerken; 2034-2043 vadeli tahviller 1.6 ve 1.9 sent arasında geriledi.

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