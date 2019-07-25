Faiz indirimi iş dünyası tarafından çok olumlu karşılandı

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan

“PİYASA FAİZLERİNİN DE DÜŞMESİNİ UMUT EDİYORUZ”

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun bugün açıkladığı faiz kararına yönelik şu değerlendirmede bulundu:

“Bugüne kadarki tüm faiz kararlarında olduğu gibi, Merkez Bankası’nın bugünkü kararının da bütün iç ve dış gelişmelerin değerlendirilerek alınmış olduğunu düşünüyorum.

Merkez Bankamızın, sanayiciler olarak bizlerin de her zaman altını çizdiği fiyat istikrarı ve finansal istikrar prensibi doğrultusunda almış olduğu faiz indirimi kararını, ekonomimiz açısından çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Alınan bu kararın önümüzdeki günlerde piyasa faizlerine düşüş yönünde olumlu bir etki yapacağını ve özellikle reel sektörün rekabet edebilme konusundaki temel sorununa çare olabilmesi açısından bir fırsat penceresi yaratacağını umut ediyoruz.”

Türkiye ihracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin açıklaması şöyle oldu:

"TCMB’nin önden yüklemeli faiz indirimi, en kısa sürede reel sektörün finansman maliyetlerine yansıması suretiyle, önemli bir adımdır. İlkbaharın bitimiyle birlikte, enflasyondaki yapışkanlık etkisi azalmış, Türkiye’nin ödediği reel faiz yüksek kalmaya başlamıştı. Bu nedenle, söz konusu 4,25 puanlık faiz indirimi, mal ve hizmet ihracatımızın rekabetçiliği açısından çok doğru bir zamanda yapılmıştır. Temmuz ve Eylül aylarındaki toplantılarda yapılabilecek toplam 6 puanlık olası bir indirimin büyük bölümünün bu ayki toplantıda yapılmış olması, ilk etapta Ağustos, Eylül ve Ekim’de piyasayı canlandıracak ve ekonomik büyümeye hızlı bir yansıma sağlayacaktır. "

"EKONOMİYE KATKISI BÜYÜK OLACAK"

Gülle, Merkez Bankası'nın bu kararının olumlu etkilerinin çok büyük olduğunu vurgulayarak, açıklamasının devamında şöyle konuştu: "Ayrıca, sağlanacak kur istikrarıyla, mal ve hizmet ihracatının da ekonomik büyümeye katkısı katlanarak devam edecektir. 11. Kalkınma Planı’nda ihracata bugüne kadar ki hiç bir kalkınma planında olmadığı kadar atıfta bulunulmuş olması, artık sürdürülebilir büyüme için sürdürülebilir ihracatın vazgeçilmez olduğunu teyit etmektedir. Bu nedenle, TCMB Para Politikası Kurulu’nun bu kritik önemde ve isabetli adımının, Türkiye ekonomisinin dengelemeden sürdürülebilir büyüme sürecine geçişini hızlandıracağı ve istihdama önemli bir katkı sağlayacağı yönündeki inancımı vurgulayarak, ülkemize, ekonomimize ve 85 bine yaklaşan üyesi ile İhracat Ailemiz başta olmak üzere, tüm reel sektöre hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim."