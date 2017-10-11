banner181
banner210
Ana SayfaEKONOMİ

Eylülde makine ihracatı 1,2 milyar dolar

11 Ekim 2017 Çarşamba 13:13
Bu haber 240 kez okundu

Makine ihracatçıları, Eylül ayında geçen yıla göre yüzde 12 artışla 1,2 milyar dolarlık işleme imza attı. Artışın olumlu olduğunu ancak aynı dönemde dış ticaret açığının yüzde 85 arttığını belirten MAİB Başkanı Adnan Dalgakıran, “Bu açığın önemli bölümü makine ithalatından kaynaklanıyor. Oysaki bu makineler aynı teknoloji ve rekabetçi fiyatlarla yurtiçinde de üretiliyor.

Eylülde makine ihracatı 1,2 milyar dolar
 Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, Eylül ayında makine ihracatı 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl Eylül ayına göre yüzde 12 artış sağlayan makine sektörünün Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 10 olarak kaydedildi. Yılın ilk dokuz ayında toplam makine ihracatı 10,6 milyar dolara ulaşırken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre toplam artış yüzde 7,4 olarak gerçekleşti.
 
Tüm alt ürün grupları bazında yaşanan ihracat artışını olumlu bulduklarını belirten MAİB Başkanı Adnan Dalgakıran, dış ticaret açığının önüne geçmek için yurtiçinde yerli makine kullanımının önemine dikkat çekti. Eylül ayında dış ticaret açığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artış yaşandığına dikkat çeken Dalgakıran şunları söyledi:
 
“Türkiye ihracatta hızlı bir yıl geçiriyor ama makine ithalatından vazgeçmiyor. Eylül ayındaki 8,1 milyar dolar dış ticaret açığının önemli bir bölümü makine ithalatından kaynaklanıyor. Oysaki bu makineler aynı teknoloji ve rekabetçi fiyatlarla yurtiçinde de üretiliyor. Biz ileri teknolojili pek çok ülkeden talep gören bir sektörüz. Yılın ilk 9 ayında sadece Almanya ve ABD’ye 2,4 milyar doların üzerinde makine ihracatı gerçekleştirdik. Türkiye sanayisi ihracata odaklandığımız bu yılı bir fırsata çevirmeli, üretimde mutlaka yerli makine kullanımına öncelik vermeli.”



Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.