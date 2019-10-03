Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurt içi üretici fiyat endeksini (ÜFE) açıkladı.

Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,27 artış gerçekleşti.



Eylül 2019 Enflasyon rakamları açıklandı

ENFLASYON RAKAMLARI SONRASI DOLARDA SON DURUM

​Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası güne 5,7052'den başlayan dolar 5,69 seviyelerinden işlem görüyor.

ZAM ŞAMPİYONU SARIMSAK OLDU

Tüketici fiyatları bazında eylül ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 42,58 ile sarımsakta gerçekleşti. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 24,62 ile limon geldi



Sarımsakta yüzde 42,58 fiyat artışı yaşandı

EYLÜL AYINDA EN ÇOK FİYAT ARTIŞI YAŞANAN ÜRÜNLER



Sarımsak bir önceki aya göre değişim oranı 42,58

Kabak bir önceki aya göre değişim oranı 30,85

Salatalık bir önceki aya göre değişim oranı 27,75

Taksi ücreti bir önceki aya göre değişim oranı 19,71

Patlıcan bir önceki aya göre değişim oranı 18,84

Erkek spor kazağı bir önceki aya göre değişim oranı 17,02

Yurt ücretleri bir önceki aya göre değişim oranı 14,23

Doğalgaz bir önceki aya göre değişim oranı 13,92

Sivri biber bir önceki aya göre değişim oranı13,82

Okul servis ücreti bir önceki aya göre değişim oranı 11,35

Yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta bir önceki aya göre değişim oranı 11,25

Dolmuş ücreti bir önceki aya göre değişim oranı 10,54

Metro ücreti bir önceki aya göre değişim oranı 9,46

Çay bir önceki aya göre değişim oranı 9,09

Reçel bir önceki aya göre değişim oranı 8,05

Antep fıstığı bir önceki aya göre değişim oranı 7,07

Erkek eşofmanı bir önceki aya göre değişim oranı 6,86

Yumurta bir önceki aya göre değişim oranı 6,77

Erkek ceketi bir önceki aya göre değişim oranı 6,61

Kreş ve gündüz bakım evleri bir önceki aya göre değişim oranı 6,60

Aylık en yüksek artış yüzde 2,15 ile konut grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 2,13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1,79 ve ulaştırmada yüzde 1,61 artış gerçekleşti.

Enflasyondaki değişim - Eylül 2019

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 0,53 ve haberleşmede yüzde 0,07 düşüş gerçekleşti.



Özel Kapsamlı TÜFE göstergeleri- Eylül 2019

Yıllık en fazla artış yüzde 43,86 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık yüzde 15,41, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 14,98, lokanta ve oteller yüzde 14,87 ve eğitim yüzde 14,00 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

TÜFE değişim oranları - Eylül 2019

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 0,99 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,56 artış gerçekleşti.

Eylül 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 292 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 84 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,44 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,86 düşüş, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,05 düşüş, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 3,02 artış, su temini sektöründe yüzde 0,23 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış tütün ürünlerinde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 5,46 ile tütün ürünleri, yüzde 4,12 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3,08 ile ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) olarak gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 9,53, diğer ulaşım araçları yüzde 3,79, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 1,60 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Eylül ayında aylık en fazla artış yüzde 2,70 ile enerjide gerçekleşti.