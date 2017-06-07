EXİMBANK 2,5 MİLYAR LİRALIK PGS'Yİ DEVREYE ALDI

İSTANBUL (AA) - Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, bugüne kadar Kredi Garanti Fonunun (KGF) eski sistemiyle çalıştıklarını ancak ihracatçıların kredi ihtiyaçlarını daha hızlı ve etkin şekilde karşılamak için Portföy Garanti Sistemine (PGS) dahil olduklarını belirterek, "Bugün itibarıyla 2,5 milyar TL'lik PGS fonu açıldı." ifadesini kullandı.

Yıldırım, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (İHKİB) düzenlediği bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin ihracatçıların omuzlarında yükseleceğini bildirdi.

İhracatçıların TL kredi talebini karşılamak için kayıtlı sermaye sistemine geçtiklerini aktaran Yıldırım, halen 3,7 milyar TL olan ödenmiş sermayelerini beş yıl içinde 10 milyar TL'ye yükselteceklerini kaydetti.

Yıldırım, toplam nakdi ihracat kredilerinin yüzde 41'inden fazlasını Eximbank'ın karşıladığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugüne kadar KGF'nin eski sistemiyle çalıştık. Ancak firmalarımızdan gelen yoğun ısrarlar üzerine, ihracatçılarımızın kredi ihtiyaçlarını daha hızlı ve etkin şekilde karşılamak için bankamız da PGS'ye dahil oldu. Ve bugün itibarıyla 2,5 milyar liralık PGS fonu açıldı. Artık ihracatçılarımıza daha hızlı kredi kullandırtabileceğiz. İhtiyaç halinde bu rakamı artırabileceğiz. Şunu da belirtmek isterim ki, yeni düzenlemeyle tüm ihracatçılarımıza, KOBİ olsun ya da olmasın, yüzde 100 oranında KGF kefaleti sağlayacağız. Ayrıca, Hazine destekli kefalet sisteminde komisyon oranları daha da düşürüldü. Bu koşullar Bankamızın uygun maliyetli finansal imkanlarıyla birleştiğinde ihracatçılarımız için bulunmaz bir fırsat olarak değerlendirilebilir."

- "İlk 5 ayda 9,3 milyar dolarlık kredi kullandırdık"

Yıldırım, 2017 sonunda her 100 dolarlık ihracatın 26 dolarının finansmanında Eximbank'ın imzasının olmasını arzuladıklarını belirterek, ilk 5 ay hakkında şu bilgileri verdi:

"Yılın ilk beş ayında ihracatçılarımıza 8,2 milyar dolar kısa vadeli, 1,1 milyar dolar orta-uzun vadeli olmak üzere toplam 9,3 milyar dolar tutarında kredi kullandırdık. Öte yandan, aynı dönemde sigorta desteğimiz ise 5,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece toplam desteğimiz yüzde 11 artarak 14,9 milyar dolara ulaştı. 2017'de ihracatçıya 25,4 milyar dolar nakdi kredi, 14,4 milyar dolar da alacak sigortası olmak üzere toplamda yüzde 21’lik bir artışla 39,8 milyar dolar destek vermeyi planlıyoruz."

- "Eximbank elimizi güçlendiriyor"

İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi ise ihracat konusunda en rahat çalıştıkları kurumun Eximbank olduğunu belirterek, özel sektörün içinden gelen Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'ın ihracatçıları çok iyi anladığını ve sorunların çözümünde çok hızlı geri dönüşler aldıklarını anlattı.

Tanrıverdi, "Yerel veya global pek çok sorunla mücadele ediyoruz. Böyle bir ortamda daha çok desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Tam da bu noktada Eximbank’ın sağladığı kolaylıklar ihracat ailemizin elini güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı