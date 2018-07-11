EVLER 22 BİN TL’YE YENİ GİBİ OLUYOR

Tadilat için en çok tercih edilen dönem yaz ayları!

2000 farklı kategoride 200 bin hizmet vereni, hizmet almak isteyenler buluşturan Armut, web sitesi ve mobil uygulamalar aracılığıyla gelen tadilat taleplerine göre son 1 yılda gelen taleplerin yüzde 80’i ev, yüzde 17’si mağaza, otel ve ofis, yüzde 3’ü ise sıfırdan inşaat. Ortalama tadilat maliyeti otel için 13 bin TL, ofis için 12 bin TL, mağaza için ise 41 bin TL’yi bulmakla birlikte artan isteklere göre 2 milyon TL’ye yaklaşan tadilat projelerine rastlanabiliyor. Bahar aylarında artmaya başlayan tadilat talepleri yazın en yüksek seviyeye erişiyor.

En çok mutfaklar ve banyolar tadilata ihtiyaç duyuyor!

Son 1 yılda Armut’tan tadilat talebi oluşturanların yüzde 50’si tüm evini yenilemek için teklif alırken yüzde 25’i de sadece bir odasını yenilemek istedi.En çok yenilenen odalar yüzde 21 ile mutfak, yüzde 20 ile banyo ve yüzde 17 ile salon oldu. Mutfak için en popüler tadilat talebi dolap ve tezgah yenilemenin ortalama maliyeti 1.000-10.000 TL aralığında değişiyor. Banyosunu yenilemek isteyenler de en çok fayanslarını yenilemek için Armut’a başvururken hizmetin ortalama maliyeti 700 TL’den başlayarak 3.500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Salonunu yenilemek isteyenler ise en çok parke döşeme hizmeti almak istediklerini belirtirken hizmetin maliyeti 1.300-1.750 TL aralığında değişiyor.

Mutfaklar Amerikan mutfağa dönüşüyor!

Armut’un verilerine göre son bir yılda gelen en popüler talepler arasında mutfak duvarlarını açarak salon ve mutfağı birleştirmek, ortak bir yaşam alanı yaratmak bulunuyor. Amerikan (açık) mutfak talebini iç mekanlara modern ve minimalist bir dokunuş ekleyen spot lamba kullanımı için asma tavan yapımı izliyor. Popüler olan bir diğer hizmet talebi ise giyinme odası yaptırmak.

Armut’ta 290 bin metrekarelik alanı boyadı

Tadilat hizmeti sadece mutfak, banyo ve salonda irili ufaklı değişikliklerle sınırlı kalmıyor. Armut’un verilerine göre en çok tercih edilen kategorilerden biri de boya-badana hizmeti. Son 1 yılda gelen talepler doğrultusunda Armut, toplamda 290 bin metrekare evin boyanmasına yardımcı oldu. Diğer bir deyişle Armut; 27 futbol sahası, 1.000 katlı bir gökdelen ya da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 6 kez boyanmasına yetecek kadar boya-badana hizmetinin gerçekleşmesini sağladı.