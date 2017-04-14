'EVET' ÇIKARSA DOLAR/TL'DE 3,55 SÖZ KONUSU OLABİLİR"

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, referandumdan "evet" çıkması durumunda dolar/TL'de 3,55 seviyelerinin söz konusu olabileceğini bildirdi.

Piotr Matys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, referandumdan "evet" çıkmasının TL için olumlu olabileceğini ifade etti.

Hükümetin referandumdan sonra ekonomik reformlara odaklanmayı amaçladığını, bunun da yatırımcılar için cesaret verici olabileceğini belirten Matys, şunları kaydetti:

"Referandumdan 'evet' çıkması durumunda dolar/TL'de 3,55 seviyeleri söz konusu olabilir. Referandumdan 'hayır' çıkması durumunda bu belirsizliğe sebep olabilir ve TL'nin zayıflayacağını öngörüyorum. Böyle bir durumda dolar/TL 3,94 seviyelerini görebilir. 'Hayır' çıkması durumunda ekonomide uzun bir durgunluk süreci olabilir, ekonomi yılın ikinci yarısında büyük bir ivme kaybı yaşayabilir. Zayıf bir TL karşısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) para politikasında daha fazla sıkılaşmaya gidebilir."



"Hayır' çıkması, erken seçim anlamına gelebilir"



Commerzbank Kıdemli Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose de "evet" çıkması durumunda TL'nin rahat bir nefes alabileceğini söyledi. "Hayır" çıkması durumunda siyasi istikrarın sorgulanacağını, bunun da erken seçim anlamına gelebileceğini ve TL için olumsuz bir durum olabileceğini belirten Ghose, "Evet' sonucu TL için faydalı olabilir ve dolar/TL'de 3,60 seviyesi söz konusu olabilir." dedi.







Anadolu Haber Ajansı