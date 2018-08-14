Evde kalanlar 100 milyon dolarlık pazar oluşturdu

Türkiye'de evde bakım sektöründe yaz sezonu ve tatil dönemlerinde patlama yaşanıyor. Özellikle yatağa bağımlı veya bakıma muhtaç hastası bulunanların tatil planları, evde bakım hizmetlerine olan talebi ikiye katladı. Tatile çıkmak veya bayramları değerlendirmek isteyen ailelerin taşınması mümkün olmayan hastaları için yoğun talep gösterdiği evde bakım sektörünün yaz döneminde ulaştığı pazar hacmi ise yaklaşık 100 milyon dolara kadar çıktı. 8 milyon engelli ve bir milyondan fazla yatağa bağımlı hastanın olduğu ülkemizde evde bakım hizmetlerinin daha fazla gelişilebileceğini belirten İstanbul Medical Center Evde Bakım Uzmanı Dr. Tayyar Vardar, özellikle tatil dönemi gibi özel dönemlerde hasta yakınlarını zor durumda kaldığını ancak evde bakım modelinin kurtarıcı bir çözüm sunduğunu belirtti. Evde verilen hizmetin doktor gözetimi, hemşirelik, bakıcılık ve diğer ihtiyaçlara göre daha geniş bir yelpazeyi kapsadığının anlatan Dr. Tayyar Vardar, ailelerin tatil planlarına göre evde bakım hizmetini günlük, haftalık ve aylık olarak tercih etmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Dokuz günlük Kurban Bayramı talepleri ikiye katladı

Evde bakım hizmetlerinin yılın her döneminde bir ihtiyaç olabileceğini ancak özellikle yaz dönemi ve bayramlarda ailelerin tatil planları nedeniyle daha yoğun bir talep gördüğünü ifade eden Dr. Tayyar Vardar, yaklaşan 9 günlük Kurban Bayramı tatili için de rağbet yaşandığını söyledi. Vardar; “Bayramda yatağa bağımlı hastaları tatile götürememek bir nevi hasta yakını için de tatilin olmaması demek. Türkiye'de 8 milyon engelli, bir milyonun üzerinde yatağa bağımlı hasta, 600 bin Alzheimer ve her yıl eklenen 150 bin yeni kanser hastası var. Dolayısıyla hasta yakınları “Gözümüz arkada kalmasın” diyor ve hastalarını güvenle emanet edebilmeyi istiyor. Profesyonel sağlık ekiplerini bulunduğu evde bakım sektörü de bu nedenle daha çok tercih ediliyor ve tatil dönemlerinde evde bakım hizmetlerine olan rağbet yarı yarıya artış gösteriyor.” dedi.

Sigorta kapsamında iki ay ücretsiz hizmet mümkün

Evde bakım hizmetlerinde özel sigortalar kapsamında iki ay boyunca ücretsiz hizmet almanın mümkün olduğu belirten Dr. Tayyar Vardar, vatandaşların bu imkandan haberdar olmadığını ve kendi yaptığı sigortanın içeriğini, sunulan haklarını bilmediği için ücretsiz imkandan faydalanamadığını ifade etti. Evde bakım hizmeti almanın daha ekonomik bir hizmet olduğuna da değinen İstanbul Medical Center Evde Bakım Uzmanı Dr. Tayyar Vardar, "Bir kere ameliyat olursunuz, hastanede bir hafta yatarsınız. Ancak hayat evde devam eder. Evde bakım hizmetlerinin bu anlamda sunduğu ekonomik bütçe özel bir hastanede ödenen maliyeti 3'te birine kadar düşebiliyor" açıklamasını yaptı.