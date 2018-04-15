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ETİ, FABRİKALARININ ÜRETKENLİĞİNİ YÜZDE 44 ARTIRDI

ETİ Gıda, Fabrikalarında uyguladığı verimlilik yönetimi ile Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) tarafından verilen TPM Ödülleri’nde “Advanced Special Award for TPM Achievement” ödülüne layık görüldü.

ETİ, FABRİKALARININ ÜRETKENLİĞİNİ YÜZDE 44 ARTIRDI

ETİ Gıda, Fabrikalarında uyguladığı verimlilik yönetimi ile Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) tarafından verilen TPM Ödülleri’nde “Advanced Special Award for TPM Achievement” ödülüne layık görüldü.

15 Nisan 2018 Pazar 23:08
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ETİ, FABRİKALARININ ÜRETKENLİĞİNİ YÜZDE 44 ARTIRDI

ETİ Gıda, verimliliğini en üst seviyeye çıkarırken dünya standartlarında üretim yapmaya devam ediyor.ETİ’nin Kek, Çikolata ve Bisküvi Fabrikaları, Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) tarafından 1971 yılından bu yana düzenlenen “Toplam Üretken Bakım” (TPM: Total Productive Maintenance) Ödülleri’nde “Advanced Special Award for TPM Achievement” (TPM’de Özel İleri Uygulama) Ödülü’nün sahibi oldu.

Özgün bir Japon yönetim sistemi olan “Toplam Üretken Bakım” alanında 15 yıldır çalışan ETİ’nin bu alanda WCM (World Class Manufacturing)’den önceki en yüksek seviye olan “TPM’de Özel İleri Uygulama” ödüllerini, Japonya’nın Kyoto şehrinde gerçekleştirilen törende ETİ Gıda adına WCM Kıdemli Müdürü Murat Çamkoru teslim aldı.

Hedef 2020 yılında WCM seviyesine ulaşmak

Dünya standartlarında üretim yapan ETİ, verimliliğe odaklı çalışmalarıyla şimdiye kadar Toplam Üretken Bakım (TPM) alanında JIPM’den 17 ödül almayı başardı. Sürekli iyileşme ve gelişme anlayışı sayesinde Kek, Çikolata ve Bisküvi olmak üzere üç fabrikasında yürüttüğü çalışmalarla ETİ, 2020 yılında TPM’nin en üst seviyesi olan WCM (World Class Manufacturing) seviyesine ulaşmayı hedefliyor.

Verimlilik arttı; ekonomiye katkı sağlandı

ETİ, “TPM’de Özel İleri Uygulama” ödülü ile Kek, Çikolata ve Bisküvi Fabrikalarını dördüncü seviyeye çıkararak çok önemli somut çıktılar da elde etti. Kurum kültürünün önemli bir parçası haline getirilen TPM uygulamaları sayesinde, en büyük üç fabrikasındaki üretim hacmi üç katına çıkarken üretkenlik yüzde 44, OEE’si (Overall Equipment Efficiency: Genel Ekipman Verimliliği) yüzde 12, öneri sayıları dokuz kat arttı. Müşteri şikayetleri yüzde 47 azalırken, fabrikalarda yaşanan arızalar yüzde 87, kazalar ise yüzde 72 oranında azaldı. Enerji tüketimi olarak da fabrikaların verimliliği artırıldı ve birim başına enerji tüketimi yüzde 22 düştü.

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