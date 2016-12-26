"ESNAFIN MALİ YÜKÜ ARTIRILMAMALI"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, işletme defteri tutan esnaflardan mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu (Form Ba) ile mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (Form Bs) istenmesinin, işletmelerin mali yükünü artıracağını belirterek, "Böyle dönemlerde esnaf koruma altına alınmalı, bu düzenleme mutlaka geri çekilmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, işletme defteri tutanların, büyük işletmeler gibi detaylı muhasebe tutmadıklarına işaret ederek, "Form Ba ve Form Bs kayıt dışılığın önlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Ancak, bu zorunluluğu küçük işletmelere getirmek hem esnafın mali yükünü artırır hem de muhasebecilerin iş yükünü. Böyle bir dönemde işletme defteri tutan esnafın mali yükü artırılmamalı, aksine azaltılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Her işletme defteri tutan esnafın muhasebecisinin olmadığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Hizmet faaliyetinde bulunan esnafın hasılatları 114 bin lirayı, imalat ve alım satım yapan esnafın hasılatlarının da 225 bin lirayı aşmaması halinde muhasebeci ve mali müşavir tutma zorunlulukları bulunmuyor. Dolayısıyla mali müşaviri olmayan esnaftan Form Ba ve Form Bs formu istenmesi, mali müşavir tutmaya da zorunlu kılmak demek olur. Konu sadece iki tane formun her ay vergi dairesine gönderilmesi değil, esnafı yıllık yaklaşık 2 bin liradan başlayan muhasebe ücretini ödemeye de zorunlu kılmak anlamına geliyor. Böyle dönemlerde esnaf koruma altına alınmalıdır, bu düzenleme mutlaka geri çekilmeli."

Anadolu Haber Ajansı