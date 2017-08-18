ESKİŞEHİR FUAR MERKEZİ ŞEHRE 600 MİLYON LİRA KAZANDIRACAK

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, yapımı devam eden Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin yüzde 50’sinin tamamlandığını belirterek, "Merkezde 2019 yılında en az 7 fuar yapılacak. Merkez tam kapasite ve tempo ile çalışmaya başladığında Eskişehir ekonomisine, merkezden yılda 600 milyon lira getiri bekliyoruz." diye konuştu.

Güler, İstanbul ve Ankara'dan Eskişehir'e gelen basın mensuplarıyla Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'ni gezerek, projeye ve kente muhtemel katkılarına ilişkin bilgiler verdi.

Eskişehir kongre ve fuar turizmine katkı sağlayacak olan Eskişehir Fuar Kongre Merkezi projesinin planlandığı gibi devam ettiğini anlatan Güler, şu bilgileri verdi:

"Uluslararası fuarcılığı Eskişehir’e taşıma hedefiyle çıktığımız bu yolda, toplamda 33 bin metrekare kullanım alanına ve aynı anda bin kişiyi ağırlama kapasitesine sahip olacak merkezimizi yapıyoruz. 74 milyon liralık bir yatırım bedeliyle hayata geçirdiğimiz merkezin şimdiye kadar yüzde 50’si tamamlandı. Fuar merkezi inşa edilirken hiçbir ağaca zarar verilmedi, çevresinde olan ağaçların da bakımları yapılıyor. Leed Gold sertifikasına sahip olan merkezde, elektrikli araç şarj istasyonları, kendi elektriğini üreten bir tesis de olacak. 2018 yılında tamamlanmasını planladığımız merkezde, 2019 yılında en az 7 fuar yapılacak. Merkez tam kapasite ve tempo ile çalışmaya başladığında Eskişehir ekonomisine, merkezden yılda 600 milyon lira getiri bekliyoruz. Diğer yandan şunu da belirtmek gerekir ki halihazırda merkezin yapımında kullanılan bütün materyalleri Eskişehir esnafından temin ettik. Bu sayede Eskişehir’e 50 milyon TL’lik bir katkıda da bulunmuş olduk. Bu da kentimizin KOBİ'sinden sanayicisine hatırı sayılır bir katma değer sağladı."

- "Odamıza 19 milyon lira hibe kazandırdık"

Şehrin nitelikli dönüşümüne vizyoner projelerle destek vermekten gurur duyduklarını ifade eden Güler, "Bu projenin ihale bedeli 74 milyon lira ama ilavelerle beraber bakıldığı zaman 80 milyon lira civarında bir yatırım söz konusu. Finansman konusunda Kalkınma Bakanlığı'nın 10 milyon lira hibe desteği var. Odamızın kuruluş tarihi 1893'tür. 124 yılda odamız toplam 500 bin lira civarında hibe almış. Biz yönetime geldikten sonra odamıza 19 milyon lira hibe kazandırdık. Bu şu demek ortaya bir şey çıkarmadan, bunu sağlıklı bir şekilde planlamadan finansman desteği alamıyorsunuz." diye konuştu.

Projenin içinde son derece modern bir kongre merkezinin de inşa edildiğini aktaran Güler, bu yapının 20 yıllık isim hakkı için Koç Holding'in 6 milyon lira ödeme yaptığını kaydetti.

Merkezin işletmesini işinin ehli özel bir fuarcılık şirketine vermenin daha uygun olacağını düşündüğünü kaydeden Güler, işletmenin ETO tarafından mı özel bir şirket tarafından mı yapılacağının oda meclisinin kararıyla netleşeceğini söyledi.

- "Kültür ve ticaret her zaman iç içedir"

Güler, Eskişehir kent markası ve turizminin geliştirilmesi kapsamında turizme yönelik çalışmalara hız verdiklerini ifade ederek, Eskişehir Ticaret ve Sanayi Müzesi’ni kurduklarını söyledi. Müzenin yerli ve yabancı turistler tarafından ücretsiz olarak gezilebildiğini anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Şehrimizin köklü ticaret hayatını anlatan önemli ürün, cihaz ve kültürel nesneleri müzemizde sergiliyoruz. İnsanların gösterdiği ilgiden de son derece memnunuz. Bir ticaret odasının müzeyle ne işi olur diyorlar bize. Halbuki kültür ve ticaret her zaman iç içedir. Böyle bir eseri şehrimize kazandırmaktan memnunuz, yüreğimiz rahat." değerlendirmesini yaptı.

Eskişehir Ticaret Odası olarak şehrin turizmine yönelik ilk adımı "Yüksek Hızlı Tren’in Eskişehir’e Etkileri" isimli akademik çalışma ile attıklarını anlatan Güler, " Bu sayede gelen turistlerin beklentilerini ve taleplerini tespit etme imkanı bulduk. Turistlerin seyahat alışkanlıklarını, şehirde harcadıkları parayı öğrendik. Diğer yandan şu an hizmette olan Eskişehir Ticaret ve Sanayi Müzesi’ni de geçtiğimiz mayıs ayında şehrimize kazandırdık. Müze gelirlerini öğrencilere burs olarak vereceğiz." dedi.

- Turistlere ücretsiz servis

Devreye aldıkları yeni turizm faaliyetleri ile ilgili bilgiler veren Güler, şunları söyledi:

"Turistlerin Eskişehir’de neler yapabileceğine dair bilgi alacağı ve yönlendirileceği turist bilgi noktaları açtık. Burada turistlere Eskişehir ile ilgili konaklamadan, gezilecek yerlere kadar her türlü bilgi veriliyor, kitapçıklar dağıtılıyor. Şehrimizde turizmle ilgili tüm paydaşların katılımıyla organize ettiğimiz bu noktalar turistlerin vaktini verimli kullanmasını, Eskişehir'de daha çok yeri gezmelerini sağlayacak.

Yine aynı şekilde ücretsiz turist servislerimiz devreye girdi. Bu servisler Gar’dan Odunpazarı’na, Odunpazarı’ndan Gar’a ücretsiz olarak turistlerimizi taşıyor. Buna ek olarak yüksek hızlı trenlerde dağıtılmak üzere Eskişehir tanıtım kitapçıkları hazırlamayı planlıyoruz. Yine aynı şekilde trenlerde Eskişehir’e yönelik videoların izletilmesi için çalışmalarımız olacak. Ayrıca Eskişehir’deki tüm esnaf ve tüccara yönelik kitapçıklar dağıtacağız. ETO Akademi bünyesinde eğitimler yapacağız. Şehrin dört bir yanında da turistler için 'Hoş geldiniz, ne istersiniz' isimli billboard çalışmaları yapacağız. Eskişehir’e gelen turistlere şehrin farkını hissettirmek arzusundayız."

- "Eskişehir’de kongre turizmini planlamayı ve organize etmeyi hedefliyoruz"

Eskişehir kent markası ve turizm çalışmaları kapsamında planlanan diğer çalışmalar hakkında da bilgi veren Güler, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Eskişehir turizmi için planladığımız bir diğer proje ise Eskişehir Kongre ve Ziyaretçi Bürosu. Resmi kurumlarımızın ve belediyelerimizin de katılımı ile oluşturulacak olan bu büroyla birlikte, Eskişehir’de kongre turizmini planlamayı ve organize etmeyi hedefliyoruz. Çünkü tüm dünyada bu işi kongre ve ziyaretçi büroları yapmaktadır. Eskişehir turizmini canlandırmak, yönlendirmek ve halihazırdaki yatırımların gerçekleştirilmesini sağlamak için de Eskişehir Turizm Kümelenmesi çalışmalarımız devam ediyor.

Turizm dernekleri, belediyelerimiz, resmi kurumlarımızın katılımı ile oluşturulacak bu kümelenme sayesinde Eskişehir turizmine ivme kazandırmayı, turizmimize dair yol haritası hazırlamayı planlıyoruz. Eskişehir’in Turizm Destinasyonu olarak kabul edilmesi için de çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz ay Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde ilk toplantımızı yaptık. Yine turizme yönelik bir çalışmamız da yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı Eskişehir’e çekebilmek için olacak. Bu kapsamda yurt dışındaki Türk dernekleri ile ortak çalışma içinde olacağız. Bununla da ilgili planlamamızı yapıyoruz. Turizme yönelik bir diğer adımımız da ilçelerdeki turizm potansiyelimizi değerlendirmek için inanç turizmine yönelik çalışmalarımız. Bu sayede ilçelerimizdeki kültürel, inanç ve tarihi değerlerimizi tanıtmayı ve turizmimize kazandırmayı arzu ediyoruz."

Anadolu Haber Ajansı