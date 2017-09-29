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Erzurum ile Tokat arasında ticari dostluk çalışmaları

29 Eylül 2017 Cuma 10:43
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Erzurum ve Tokat'taki iş adamları, iki il arasındaki ürün ticaretini en uygun fiyata indirgemek için bir araya geldi

Erzurum ile Tokat arasında ticari dostluk çalışmaları
ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİP) öncülüğünde bir araya gelen Erzurum ve Tokat'taki iş adamları, iki il arasındaki ürün ticaretini en uygun fiyata indirgemek için çalışma başlattı.

Yarımca Mahallesi'nde bir çiftlikte buluşan Erzurum ve Tokatlı iş adamları, iki il arasındaki dostluğun yanı sıra ticareti de güçlendirmek için toplantı yaptı.

DAİP Başkanı Cemal Şengel, toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum ile Tokat arasında daha önce dostluk köprülerinin kurulduğunu hatırlattı.

İki il arasında dostluğun yanı sıra sıkı ticaretin yaşandığını ifade eden Şengel, şöyle konuştu:

"Bugün güzel bir oluşum yapıyoruz. Tokat'taki iş adamları, ticaret odası başkanları, kulüp başkanları geldiler, misafirimiz oldular. Biz de Erzurum'dan belediye başkanlarımızı ve iş adamlarını topladık. Tokat ile Erzurum arasında nasıl bir ticari fikir geliştiririz, nasıl bir paslaşma olur bunu konuşalım dedik. Erzurum, yaz aylarında sebze ve meyvenin çoğunluğunu Tokat'tan getiriyor. Haliyle bu ikili çalışmayla ürünleri daha uygun ve ucuz ilimize ulaştırmanın çabası içerisindeyiz."

Tokat'taki üreticilerin, üretim anlamında geniş bilgiye sahip olduğunu aktaran Şengel, Erzurum'un da verimli ve geniş topraklarının bulunduğuna dikkati çekti.

İki il için avantaj olan bu durumu kullanmak istediklerini anlatan Şengel, "Diyelim ki Tokat'tan mal bir liradan çıkıyor ve tüketiciye ulaşana kadar bu üç lirayı buluyor. Bunu ortadan nasıl kaldırabiliriz, bu ürünü tüketiciye daha ucuz nasıl ulaştırabiliriz gibi çalışmalarımız var. Bugün çalışmamızın ilk günü, inşallah bir sonuç alırız." diye konuştu.


Anadolu Haber Ajansı
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