ERKENEK TÜNELİ AÇILDI

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye 2017'ye güçlü bir şekilde girdi, bundan sonra da yatırımlara hız vererek devam edeceğiz." dedi.

Tüfenkci, Doğu Anadolu'yu Malatya üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak D-850 Karayolu üzerindeki Erkenek Tüneli'nin açılış töreninde , AK Parti olarak 2002'den bu yana Türkiye'yi her alanda büyüttüklerini söyledi.

Her seçimde vatandaşların kendilerine destek verdiğini anlatan Tüfenkci, 16 Nisan'da da güçlü Türkiye'nin kapılarını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "evet" diyerek halkın açtığını ifade etti. 16 Nisan'dan önceki tartışmaların bir yanda kaldığını ve artık Türkiye'nin önüne, işine baktığını aktaran Tüfenkci, halkın demokrasi, ekonomi, refah ve mutluluğunu büyütmek için çalıştıklarını anlattı.

Vatandaşların desteğiyle yol aldıklarını vurgulayan Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin büyümesi için altyapıların büyümesi, yeni yolların yapılması gerekir. Bunun için de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Zor zamanımızda bile 2016'da bile yatırımlarına aksatmadan tam gaz artırarak devam ettiler. Türkiye 2017'ye güçlü bir şekilde girdi, bundan sonra da yatırımlara hız vererek devam edeceğiz. Güçlü Türkiye'nin işçisi, işvereni, çiftçisi, üreteni, esnafı, memuru, emeklisi inşallah daha da fazla güçlü olacak. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarını kucakladık bundan sona da kucaklayacağız. Yeni dönemde de inşallah bir yandan uyum yasalarını çıkarırken bir yandan reformlarımızı gerçekleştireceğiz bir yandan da ekonomimizi büyüteceğiz. Ekmeğimizi, aşımızı daha büyütecek adaleti ve merhameti daha çok derinleştireceğiz. Kim bu noktada engel çıkarırsa çıkarsın yolumuza devam edeceğiz."

- Diğer konuşmacılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da yolları delerek milleti sevdikleriyle buluşturmak için uzun mücadeleler verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin her yerinde çalışmalar yapıldığına değinen Çalık, şunları kaydetti:

"Malatya için de 81 il için de bütün dağlar delindi, Ferhat'ın Şirin'le buluştuğu gibi milletimiz sevdikleriyle buluştu. 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yaptığı hizmetler tarihe tanıklık eden herkes tarafından takdirle karşılanır. Yollar bölündü, kazalar azaltıldı, trafik sıkışıklığı başta olmak üzere birçok sorun çözüme kavuştu." diye konuştu.

Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal da Türkiye'nin kuzey ve güney akslarının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan Erkenek Tüneli projesiyle ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

Malatya Valisi Mustafa Toprak da Türkiye'de önemli hizmetlere imza atıldığına, kente de ciddi yatırımlar yapıldığına işaret etti.

Adıyaman Valisi Abdullah Erin de tünelin Malatya, Adıyaman ve diğer illere hayırlar getirmesini diledi.

Konuşmaların ardından tünelin açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya milletvekilleri Mustafa Şahin ve Nurettin Yaşar, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, diğer ilgililer katıldı.

- Doğu Anadolu'yu Akdeniz'e bağlıyor

Yapımına 2011'de başlanan, zemindeki bazı sıkıntılarla aşırı şişme ve deformasyon problemleri nedeniyle planlandığı sürede tamamlanamayan Erkenek Tüneli, Malatya'nın Doğanşehir ve Adıyaman'ın Gölbaşı ilçelerini birbirine bağlıyor.

Toplam maliyeti yaklaşık 253 milyon lira olan ve bin 816 metre uzunluğunda 2 tüpten oluşan tünel, Doğu Anadolu'yu Malatya üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünce yaptırılan en zorlu tünel çalışması olduğunu belirtilen ve yapımında son teknoloji cihaz ve makinelerin kullanıldığı tünel, mevcut zor ve riskli yolu güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Anadolu Haber Ajansı