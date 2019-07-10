Erdoğan Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu

Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankasının bundan sonra ekonomi programlarına çok daha güçlü destek vereceğini söyledi.

Erdoğan, 'MB ataması'na yönelik eleştirilere şu sözlerle cevap verdi:

"Merkez Bankası Başkanlığı’nda yaptığımız görev değişikliğinin özellikle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz doğru değil. Davul birinde tokmak başkasında. Bedelini kim ödeyecek siyaset ödeyecek. Mutluluğunu kim yaşayacak bankadaki yaşayacak. Yok böyle bir şey. Verilen her türlü karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini almıştır. Böylelikle faiz denilen bu her türlü kötülüğün anası olan bu konuda verilen talimatlara uymayan arkadaşımızın değişmesi konusunda böyle bir adım attık. Şimdi kim savunuyor bunları hep faizciler. Faiz politikamızın nasıl şekillendiğini en kısa sürede göreceksiniz. Faizi tek haneli rakamlara indirmek zorundayız. Bundan sonra Merkez Bankası ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir."

"BİZİM İÇİN IMF ARTIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

- Milletimizi kandırmaya asla çalışmadık. 82 milyonun hayat seviyesini yükseltecek icraatlar ortaya koyduk. Mİlletin, emekçinin yanında yer almak lafla olmaz. Yalanla sloganla içi boş vaatle milleti kandırmaya çalışmadık.

- Zenginliğin tabanını genişlettik. Otomotivden beyaz eşyaya her alanda üretim ve satış rekorları ortaya koyan ekonomik hareketlilik yarattı.

- Şu anda ihracatta 170 milyar dolardayız. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar. Yıl sonu itibariyle bunun üzerine çıkacağız. En kısa zamanda da bu rakamı 200 milyar doların üzerine çıkaracağız. Cari açığı yıllık bazda ve dönemsel olarak hedeflerimize yakın seviyeye çektik.

- Son dönemdeki dalgalanmalarla birlikte işsizlik oranının bir miktar yükseldiğinin farkındayız. İşsizliği yeniden tek haneye düşüreceğimize inanıyoruz. Dövizdeki dalgalanma nedeniyle borçlanma oranımız bir parça yukarı çıksa da OECD ülkeleri arasına çok iyi bir noktadayız.

- Göreve egldiğimizde IMF'ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı, borcu sıfırladık. Şimdi bize IMF'yi tavsiye edenler var. Bizim için IMF artık söz konusu değildir.

“SIRF SİYASİ DÜŞÜNCESİ NEDENİYLE İNSANLARI İŞTEN ATMAK PARTİZANLIĞIN EN SEFİL VE AŞAĞILIK HALİDİR”

- Her alanda ihtiyaç duyulan adımları atmak durumundayız. Bu vesileyle ana ormancılık faaliyetleri ve orman yangınlarıyla mücadeleden dolayı ihtiyacın geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı talebi yenilendi. Bu talebi Hazine ve Maliye Bakanımız bana iletti. Bu süreci gerçekleştirmiş oluyoruz.

- Sırf siyasi düşüncesi nedeniyle insanları işten atmak partizanlığın en sefil ve aşağılık halidir. Hak-İş bu ideolojik sapkınlıklara zulümlere karşı mücadele ederek bu günlere gelmiştir.

- Yeni yönetim sistemini baltalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bir yönetim sistemi kuruyorsunuz millete götürüyorsunuz, millet evet diyor.

- Şimdi çıkıyorsunuz yine referanduma götürelim diyorsunuz. Boyacı küpü mü bu?

- Milletimizin 16 Nisan halk oylamasında bize teslim ettiği emanete sonuna kadar sahip çıkacağız.

- Bir takım sıkıntılar yaşıyorsak bunun sebebini burada arayacağız. Ehliyete istişareye önem vereceğiz.

- Arkamızdan kuyumuzu kazan riyakarlar hedefimize ulaşmamıza engel olamayacaklar.