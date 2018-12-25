Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elektrik ve doğalgazda yüzde 10 indirim yapılacağını müjdeledi.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ İNDİRİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grubu'nda yaptığı konuşmasında, enerji kullanımında yüzde 10'luk bir indirime gidileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yılbaşından itibaren, bunu elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve KOBİ'ler ile ticarethanelerde kullanılan doğalgazda, yüzde 10'luk indirime gidiyoruz." dedi.