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ERDOĞAN'DAN KAYMAKAMLARA MAAŞ MÜJDESİ

Kaymakamlarla bir araya geldiği toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir değil. Ücret dengesinin en geç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum" dedi.

ERDOĞAN'DAN KAYMAKAMLARA MAAŞ MÜJDESİ

Kaymakamlarla bir araya geldiği toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir değil. Ücret dengesinin en geç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum" dedi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 16:19
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ERDOĞAN'DAN KAYMAKAMLARA MAAŞ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, kaymakamlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum.

Eğer Türkiye 3 bin 500 dolar kişi başına milli gelirden 11 bin dolara ulaşmışsa, eğitim düzeyi bu derece yükselmişse artık burada devletle vatandaşın ilişkisinin eski düzeyde yürümesi mümkün değildir. Böyle bir yanlış yapan olursa karşısında önce bizi bulur. Kaymakam arkadaşlarımızın bu konuda azami dikkati gösterdiğini biliyorum. Yine de bazen vatandaşlarımızdan şikayetler aldığım oluyor. Her şikayet doğru ve haklı olacak diye bir şey elbette ama haklı şikayetleri tespit edersek gereğini yapmaktan da asla çekinmeyiz.

"İdarecilerin mesai mefhumu olmaz"
Vali bakan belediye başkanı düzeyindeki idarecilerin mesai mefhumu olmaz benim de olmaz. Biz full mesai. Şu saatte başla bu saatte bitsin yok. Ne zaman burada işim biterse o zaman. Telefon kapalı olmayacak. Bu gece saat 01.30 genel başkan yardımcımı aradım bir konuyu öğrenmem gerekiyordu. 01.30'da ben ayaktaysam o da ayakta olsun. Sorunumu onunla görüştükten sonra çözmüş oldum.

"2023'te ilk 10'a gireceğiz"
Bu ülke 2023'te ilk 20'nin içine değil artık ilk 10'un içine girecek. Birisi diyor ki kamyon şoförlerine sorun yolların durumunu eline diline dursun. 20 yıl önce bu yollarda kamyonlar rahat rahat hareket edebiliyorlar mıydı?"

Son Güncelleme: 10.01.2018 16:41
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