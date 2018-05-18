Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
102204
ALTIN
185.470
DOLAR
4.4793
STERLİN
6.0418
EURO
5.2762

ePttAVM.com 6. YAŞINA 3 KAT BÜYÜYEREK GİRİYOR

ePttAVM.com 6. YAŞINA 3 KAT BÜYÜYEREK GİRİYOR

18 Mayıs 2018 Cuma 13:08
6163 Okunma
ePttAVM.com 6. YAŞINA 3 KAT BÜYÜYEREK GİRİYOR

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) tarafından 2012 yılında hayata geçirilen Türkiye’nin millî e-ticaret platformu ePttAVM.com 6. yaşına girdi.

2,5 milyondan fazla kayıtlı üye, 7,5 milyondan fazla ürün ve 5 binden fazla tedarikçisi ile bir önceki yıla göre 3 katın üzerinde büyüyen ePttAVM.com’da günlük gerçekleşen başarılı işlem sayısı 20.000’den fazla oldu.Satışın yoğunlaştığı saatlerde saniyede işlem hacmi 90 TL olan Türkiye’nin millî e-ticaret platformu ePttAVM.com’da bir önceki yıldan bugüne kadar 250 ton kuruyemiş satışı, yaklaşık 300.000 gram altın satışı, 350 bin küçük ev aleti satışı, 1,5 milyon sandalye satışı ve 2,5 milyon HGS yüklemesi gerçekleşti.

Türkiye’nin e-İhracat Platformu

20’den fazla ülke ile e-ihracat anlaşması imzalayan ePttAVM.com, 1 Ocak 2018 tarihinde Katar Postası ile turkishsouq.qa projesini hayata geçirerek bir ilke imza attı. Anlaşmanın imzalandığı tarih itibariyle Katarlı vatandaşlar www.turkishsouq.qa sitesi üzerinden Türkiye'deki birçok KOBİ'nin ve ulusal markanın ürünlerine tek tıkla ulaşabilirken, kredi kartı ile ödemelerini yaparak iki ülkenin posta teşkilatı güvencesinde alışveriş gerçekleştirebiliyor. Proje ile Türk KOBİ'leri de ürünlerini kolaylıkla yurt dışına ihraç etme fırsatı yakaladı.

ePttAVM.com’un 6. yaşına girmesi ile ilgili açıklama yapan PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “Türkiye’nin millî e-ticaret platformu ePttAVM.com 6. Yaşında e- ticaret alanında ülkemizin en önemli uluslararası platformu olma yolunda ilerlemektedir. Yıllık 3 kat büyüyen platformumuz, yetişmiş insan kaynağı ve tecrübeli yönetimi ile her yıl verilen hedefleri aşıyor.Tabii burada PTT A.Ş.’nin müşterilerine hızlı hizmet ve kaliteli ürün garantisi sağlamasının ve teslimatları yaygın hizmet ağı üzerinden 177 yıllık bir kurumun sunduğu güvenceyle gerçekleştirmesinin etkisi çok büyük” dedi.

2017 yılında Tarım Bakanlığı ve Kooperatifçiler Birliği ile yapılan anlaşmayla yerli üretimi ve yerli üreticiyi desteklediklerini belirten Genel Müdür Bozgeyik şunları söyledi: “ePttAVM.com ileyöresel ürünleri son kullanıcıya daha avantajlı fiyatlardan ve aracısız olarak sunmaya başladık. Ayrıca Kamu Kurumları, Türkiye Çölyaklılar Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti gibi önemli kurumlarla iş birliği çalışmaları yaptık.”

ePttAVM.com’un gelecek hedefleri arasında e-ticaret sistemini güçlendirecek yeni bir e-ticaret lojistik merkezi ve e-İhracat projelerinde kullanılmak üzere yurt dışı depoları kurmanın olduğunu söyleyen Genel Müdür Bozgeyik, e-ticaret sistemine yeni ödeme sistemleri entegre ederek tüketiciyi desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PLASTİK SEKTÖRÜNDEN İLK ÇEYREKTE REKOR BÜYÜME GELDİ
PLASTİK SEKTÖRÜNDEN İLK ÇEYREKTE REKOR BÜYÜME GELDİ
İş Bankası’ndan kadın girişimcilere destek
İş Bankası’ndan kadın girişimcilere destek
BORSA İSTANBUL’DA GONG ŞOK MARKETLER İÇİN ÇALDI
BORSA İSTANBUL’DA GONG ŞOK MARKETLER İÇİN ÇALDI
banner278

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim