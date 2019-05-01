EPGİS: 22 milyar tl vergi kaçırılıyor

Fesih Aktaş, akaryakıt sektöründe bazı dağıtım şirketlerinin fatura üzerinden yaptığı sistematik vergi kaçakçılığının önüne geçmek için EPGİS tarafından hazırlanan önerileri, basın mensuplarıyla paylaştı.

"İNŞAAT ŞİRKETLERİ VERGİDEN KURTULUYOR"

Akaryakıt piyasasında verginin hangi yollarla kaçırıldığını anlatan Aktaş, şunları söyledi: "Vergi kaçakçılığından büyük paralar kazanmak amacıyla kurulmuş bazı küçük dağıtım şirketleri, rafinerilerden aldığı akaryakıtı istasyonlara veriyor ancak faturayı büyük miktarlarda akaryakıt kullanan inşaat şirketleri, madenciler ya da nakliye firmalarına satıyor. İstasyonların ihtiyacı olan fatura ise vergi kaçakçılığı yapmak için kurulmuş dağıtım şirketleri tarafından yüzde 1 kârla bayilere satılıyor. İnşaat şirketleri, madenciler ve nakliye firmaları sanki akaryakıtı kullanmış gibi gider gösterip vergiden kurtuluyor. Kaçakçı dağıtım firmaları bir süre sonra vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyerek batıyor. Batan vergi kaçakçısı, yeni bir dağıtım firması kurup vurguna devam ediyor. Bu şirketler genellikle çaycı, temizlik görevlisi gibi kişilerin üzerine kurulduğu için devlet şirketin sözde patronunu bulsa bile vergiyi alamıyor. Ömürleri ise 12 ayı geçmiyor."

22 MİLYAR TL VERGİ KAÇAĞI

EPGİS Başkanı, vergi kaçakçılarının 2017'de 4.7 milyar TL, 2018'de 17.5 TL vergi kaçırdığını, 2019'da ise bu düzenin devam etmesi halinde 22 milyar TL vergi kaçıracaklarını öngördüklerini belirtti.

KDV, ÖTV'YE EKLENSİN ÖNERİSİ

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) sektörün görüşüne açılan e-İrsaliye sisteminin 1 Ocak 2020'de hayata geçeceğini belirten Aktaş,"Gelecek yıl başlayacak e-İrsaliye sisteminin 6 ay öne çekilerek 1 Haziran 2019'da başlatılmasıyla akaryakıtta e-İrsaliye devlete 6 ayda 5 milyar lira kazandırır." dedi.

Aktaş, akaryakıtta vergi kaçakçılığıyla mücadelede alınması gereken diğer tedbirlere ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yıl sonunda devreye alınması planlanan yeni nesil, ödeme kayıt edici cihaz sisteminde satış verileri saniyeler içinde GİB'in veri toplama depolarına aktarılabilir ve istasyonlara giriş yapan araçların plaka bilgileri de GİB'e bildirilebilir. Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesine 'sadece akaryakıt sektörü ve sektörden geçersiz evrak alanlarda geçerli olmak üzere' ifadesi eklenebilir ve 3 yıla kadar olan hapis cezasına yüksek mali ceza da eklenebilir. Ayrıca tespit edilen cironun yüzde 5’inden az olmamak üzere mali bedel cezası verilebilir ve bu bedel ödeninceye kadar ilgili istasyon mülkü mühürlenebilir ve lisansları askıya alınabilir. Akaryakıttan alınan yüzde 18’lik KDV yüzde 1’e çekilerek, aradaki yüzde 17’lik kısım ÖTV’ye eklenebilir, bu adım vergi kaçakçılığını tamamen ortadan kaldıracaktır."