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EPDK'DAN BOTAŞ'IN YATIRIM PROGRAMINA ONAY

15 Mart 2017 Çarşamba 10:56
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EPDK, BOTAŞ'ın 2017 yılı doğalgaz iletim şebekesi yatırım programını onayladı - Doğalgaz iletim şebekesi yatırımlarının tavanı, 592 milyon 318 bin lira olarak belirlendi

EPDK'DAN BOTAŞ'IN YATIRIM PROGRAMINA ONAY
ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2017 Doğalgaz İletim Şebekesi Yatırım Programı 592 milyon 318 bin lira olarak onaylandı.

Konuyla ilgili kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, kurulun 9 Mart 2017 tarihli toplantısında, Doğalgaz Piyasası Kanunu ile Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, BOTAŞ'ın bu yıla ilişkin transit doğalgaz iletimi dahil yatırım programının onaylanması kararlaştırıldı.

BOTAŞ'ın 2017 Yılı İletim Şebekesi Yatırım Programı kapsamında hazırlanan iletim şebekesi yatırımlarının tavanı 592 milyon 318 bin lira olarak belirlendi.

BOTAŞ, bu yıl proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemeyecek ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamayacak. Proje ödenekleri yatırımla ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak.

Karara göre, onaylanan 2017 yılı ulusal iletim şebekesi yatırım programı dahilinde BOTAŞ, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu gereği doğalgazın şehiriçi dağıtımına ilişkin yatırım faaliyetinde bulunamayacak.

BOTAŞ tarafından uygulanacak olan 2017 yılı ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişiklik de kurul onayına tabi olacak.

Kurul tarafından onaylanan 2017 yılı ulusal iletim şebekesi yatırım programı gelişimi, 1 Ocak-30 Haziran, 1 Temmuz-31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde, dönem sonlarını izleyen en geç 30 gün içinde kuruma bildirilecek.


Anadolu Haber Ajansı
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